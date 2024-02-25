Нагельсманн готовится сменить Тухеля в Баварии

Юлиан Нагельсманн может вернуться в "Баварию". Фото: instagram.com/julian.nagelsmann

В мюнхенской "Баварии" ищут замену главному тренеру Томасу Тухелю. Одним из вариантов является бывший наставник клуба Юлиан Нагельсманн.

Об этом заявил журналист Bild Кристиан Фальк.

Игроки "Баварии" в матче с "РБ Лейпциг". Фото: "Бавария"

Что известно о возвращении Нагельсмана

Специалист в начале 2023 года со скандалом покинул "Баварию", когда его уволили не из-за спортивных результатов в турнирных таблицах, а потому, что не развивались молодые игроки. Заменил Нагельсманна Тухель.

Источник утверждает, что Нагельсманн готов вернуться, поскольку уволившие его люди в руководстве клуба ушли в отставку. Приятным бонусом будет возможность насолить Тухелю, с которым у него плохие отношения.

При этом в "Баварии" готовы поддержать кандидатуру Нагельсманна лишь в том случае, если Хаби Алонсо откажется возглавить команду в летнее межсезонье.

После 23 туров чемпионата Германии "Бавария" идет на второй позиции и на 8 очков отстает от "Байера" Алонсо, который идет в Бундеслиге без поражений.

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