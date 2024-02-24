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Байер побил уникальный рекорд Баварии

24 февраля 2024 08:41
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Агабекян Карен
редактор
Байер побил уникальный рекорд Баварии
Футболисты "Байера" после победы над "Майнцом". Фото: "Байер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецкой Бундеслиге леверкузенский "Байер" оторвался от "Баварии" на 11 очков. К тому же они смогли побить победную серию мюнхенцев по матчам без поражений.

"Байер" не проигрывал во всех турнирах уже 33 матча, сообщил портал Новини.LIVE.

"Бавария" уступает Леверкузену не только в чемпионате, но и в рекордах

23 февраля в чемпионате Германии "Байер" победил "Майнц" со счетом 2:1 в рамках 23 тура Бундеслиги. Этот матч стал 33-м подряд, где подопечные Хаби Алонсо не проигрывали.

Предыдущим рекордсменом была "Бавария", которая при Хансе-Дитере Флике не проигрывавшая 32 матча во всех турнирах.

Последнее поражение "Байер" потерпел 23 мая 2023 года в матче Бундеслиги против "Бохума". Тогда у команды была серия без побед из семи матчей.

В Бундеслиге на текущий момент "Байер" идет на первом месте и опережает идущую второй "Баварию" на 11 очков. Также упорную борьбу за Лигу чемпионов ведут "Штутгарт", на четыре очка от него отстает "Боруссия" Дортмунд и на пять "РБ Лейпциг".

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футбол
рекорд
Бавария
Бундеслига
Байер

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