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Бенфика с Трубиным против Рейнджерс и другие пары 1/8 Лиги Европы

23 февраля 2024 14:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика с Трубиным против Рейнджерс и другие пары 1/8 Лиги Европы
Анатолий Трубин в еврокубковом матче. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы подарила болельщикам несколько интересных пар соперников. Украинец Анатолий Трубин в составе "Бенфики" отправится в Шотландию. 

Один из главных претендентов на трофей сыграет против команды, которая стала сенсацией турнира, сообщает портал Новини.LIVE. 

В пятницу, 23 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги Европы. Все команды, которые вышли в 1/8 турнира, узнали имена соперников. 

Марсель
Футболисты "Марселя" в еврокубках. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Результаты жеребьевки Лиги Европы 

Португальская "Бенфика" в предыдущем раунде еврокубкового первенства прошла французскую "Тулузу". В следующем раунде Лиги Европы подопечные Рогера Шмидта будут противостоять шотландскому "Рейнджерс". 

Лига Европы
Результаты жеребьевки Лиги Европы. Фото: скриншот УЕФА

Леверкузенский "Байер" продолжает бороться за победу и в немецкой Бундеслиге, и в Лиге Европы. Подопечные Хаби Алонсо встретятся с азербайджанским "Карабахом", который впервые дошел до этой стадии турнира. 

Отметим также, что победитель Лиги Конференций "Вест Хэм" сразится с немецким "Фрайбургом", а "Милан" будет играть с чешской "Славией" из Праги. 

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