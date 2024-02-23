Мудрик сменит клуб — Челси готовит трансфер украинца

Михаил Мудрик на развлекательном шоу. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик сможет получить регулярную игровую практику. Однако молодой вингер сделает это не в лондонской команде.

"Челси" примет одно из предложений по Мудрику, сообщает Daily Mail.

Во второй половине сезона 2023/2024 Михаил Мудрик почти перестал выходить на поле в составе "Челси". Эксперты часто критикуют 23-летнего футболиста, а главный тренер команды Маурисио Почеттино прямо заявил, что украинцу следует поработать над решением своих проблем.

Михаил Мудрик с болельщицей "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Трансфер Мудрика из "Челси"

В последние месяцы Михаил Мудрик почти перестал выходить на поле в стартовом составе лондонской команды. Контракт украинца с клубом действует до лета 2031 года. "Челси" не против продать футболиста, однако понимает, что другие клубы не готовы заплатить за Мудрика хотя бы 60 млн евро.

Именно поэтому "синие" отдадут украинца в аренду. На Михаила претендуют несколько клубов. "Бавария", которой "Челси" не так давно отказали в продаже игрока, все еще хотят пригласить Мудрика. Также на вингера претендует туринский "Ювентус". Есть интерес и со стороны мадридского "Атлетико".

В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 23 матча во всех турнирах, забил три гола, сделал две результативные передачи и получил три желтые карточки. Полузащитник добавил к этому семь поединков, один мяч и две результативные передачи за сборную Украины.

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