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Мудрик змінить клуб — Челсі готує трансфер українця

23 лютого 2024 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик змінить клуб — Челсі готує трансфер українця
Михайло Мудрик на розважальному шоу. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик зможе здобути регулярну ігрову практику. Однак молодий вінгер зробить це не у лондонській команді.

"Челсі" прийме одну із пропозицій щодо Мудрика, повідомляє Daily Mail.

У другій половині сезону 2023/2024 Михайло Мудрик майже перестав виходити на поле у складі "Челсі". Експерти часто критикують 23-річного футболіста, а головний тренер команди Маурісіо Почеттіно прямо заявив, що українцю слід попрацювати над розв'язання своїх проблем.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик із вболівальницею "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Трансфер Мудрика з "Челсі"

Останніми місяцями Михайло Мудрик майже перестав виходити на поле у стартовому складі лондонської команди. Контракт українця із клубом діє до літа 2031 року. "Челсі" не проти продати футболіста, проте розуміє, що інші клуби не готові заплатити за Мудрика хоча б 60 млн євро.

Саме тому "сині" віддадуть українця в оренду. На Михайла претендують кілька клубів. "Баварія", якій "Челсі" нещодавно відмовили у продажу гравця, все ще хочуть запросити Мудрика. Також на вінгері претендує туринський "Ювентус". Є інтерес і з боку мадридського "Атлетіко".

Цього сезону Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 23 матчі у всіх турнірах, забив три голи, зробив дві результативні передачі та отримав три жовті картки. Півзахисник додав до цього сім поєдинків, один м'яч та дві результативні передачі за збірну України.

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спорт
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