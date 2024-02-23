Кейн і Де Лігт влітку можуть піти з Баварії

Харрі Кейн та українець Іван Ордець борються за м'яч. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Капітан збірної Англії Харрі Кейн та захисник національної команди Нідерландів Маттейс Де Лігт готові змінити команду влітку цього року. Зіркові футболісти розчаровані ситуацією у мюнхенській "Баварії".

Обидва футболісти можуть опинитися в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Bild.

Англійський "Манчестер Юнайтед" відновив інтерес до Харрі Кейна на тлі невдалих виступів "Баварії" цього сезону. Форвард переїхав до Мюнхена заради завоювання трофеїв, проте німецька команда вперше за кілька років може завершити сезон без великих успіхів.

Трансфер Кейна до "МЮ"

Капітан збірної Англії втомився від сварок у роздягальні "Баварії" та сумує за рідною країною. "Манчестер Юнайтед", у якого вже з'явилися кошти на літню трансферну кампанію-2024, готовий викупити контракт футболіста за 90 млн євро. "Червоні дияволи" декілька років намагалися підписати Харрі Кейна і цього разу можуть досягти результату.

Маттейс Де Лігт на тренуванні. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Маттейс Де Лігт також готовий змінити клуб. Нідерландський захисник хоче дочекатися звістки про те, що саме очолить "Баварію", після чого ухвалить рішення про майбутнє. Поки що 24-річний футболіст схиляється до думки про звільнення з мюнхенської команди. Ним цікавляться лондонський "Челсі" та "Ліверпуль".

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