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Динамо готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды

20 февраля 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды
Тренер Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В составе киевского "Динамо" ближайшим летом могут произойти серьезные изменения. Столичный клуб готовится к активной трансферной кампании. 

Сразу несколько футболистов "Динамо" могут продолжить карьеру в других командах, сообщает Fanatik

Летом 2024 года "Динамо" собирается серьезно усилить состав. Тренерский штаб сформировал список позиций, которые могут закрыть новые футболисты. Одним из способов формирования бюджета на трансферы станет доход от продаж некоторых игроков киевского клуба. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может уйти из "Динамо" 

Многие футболисты команды остаются на радаре европейских клубов даже несмотря на то, что "бело-синие" давно не участвовали в групповом турнире Лиги чемпионов. Особенно активный интерес к "динамовцам" проявляют турецкие клубы. 

"Фенербахче" готовит предложение по капитану "бело-синих" Виталию Буяльскому. В последние сезоны опытный полузащитник играет очень результативно и полезно для своей команды. Помимо стамбульцев, за его прогрессом продолжает следить римский "Лацио". 

Денис Попов
Денис Попов с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

По трансферу защитника Дениса Попова может сделать предложение "Галатасарай". Титулованный клуб готов отдать за игрока миллион евро, но "Динамо" хочет получить за футболиста как минимум в два раза больше. 

Самба Диалло
Самба Диалло в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Атакующий полузащитник "Динамо" Самба Диалло тоже может продолжить карьеру в Турции. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы стамбульские гранды. Киевский клуб ждет предложения по трансферу молодого игрока. 

Напомним, лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".

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Виталий Буяльский
Самба Диалло

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