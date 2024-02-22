Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов

Андрей Шевченко на президиуме УАФ. Фото: ТаТоТаке

В киевском Доме футбола состоялось заседание Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на важные вопросы журналистов и представителей клубов.

Шевченко рассказал, могут ли ТЦК мобилизовать футболистов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

В четверг, 22 февраля, прошло заседание Украинской Ассоциации футбола, на котором прозвучали ответы на важные вопросы. В президиуме УАФ присутствовали глава организации Андрей Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко, президент УПЛ Евгений Дикий, руководитель комитета по профессиональному футболу Олег Лужный.

Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Мобилизация украинских футболистов

Далеко не все клубы УПЛ получили возможность "забронировать" своих игроков, тренеров и работников от мобилизации. Андрею Шевченко задали вопрос о том, как исправить эту ситуацию.

Глава УАФ ответил президенту "Вереса" Ивану Надеину, что в настоящее время не существует эффективного решения этой проблемы. Андрей Шевченко тоже не понимает, каким образом украинские клубы могли бы "забронировать" футболистов.

"Мы должны ожидать развития ситуации и специального закона, который регулирует процедуру военного учета для спортсменов. При этом мы продолжаем консультации с Министерством спорта и молодежной политики, чтобы урегулировать этот вопрос", — заявил Андрей Шевченко.

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