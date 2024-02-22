Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов arrow

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов

22 февраля 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов
Андрей Шевченко на президиуме УАФ. Фото: ТаТоТаке
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В киевском Доме футбола состоялось заседание Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на важные вопросы журналистов и представителей клубов. 

Шевченко рассказал, могут ли ТЦК мобилизовать футболистов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

В четверг, 22 февраля, прошло заседание Украинской Ассоциации футбола, на котором прозвучали ответы на важные вопросы. В президиуме УАФ присутствовали глава организации Андрей Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко, президент УПЛ Евгений Дикий, руководитель комитета по профессиональному футболу Олег Лужный.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Мобилизация украинских футболистов

Далеко не все клубы УПЛ получили возможность "забронировать" своих игроков, тренеров и работников от мобилизации. Андрею Шевченко задали вопрос о том, как исправить эту ситуацию. 

Глава УАФ ответил президенту "Вереса" Ивану Надеину, что в настоящее время не существует эффективного решения этой проблемы. Андрей Шевченко тоже не понимает, каким образом украинские клубы могли бы "забронировать" футболистов. 

"Мы должны ожидать развития ситуации и специального закона, который регулирует процедуру военного учета для спортсменов. При этом мы продолжаем консультации с Министерством спорта и молодежной политики, чтобы урегулировать этот вопрос", — заявил Андрей Шевченко. 

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

спорт
УАФ
футбол
Андрей Шевченко
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме