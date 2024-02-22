Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов
В киевском Доме футбола состоялось заседание Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на важные вопросы журналистов и представителей клубов.
Шевченко рассказал, могут ли ТЦК мобилизовать футболистов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
В четверг, 22 февраля, прошло заседание Украинской Ассоциации футбола, на котором прозвучали ответы на важные вопросы. В президиуме УАФ присутствовали глава организации Андрей Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко, президент УПЛ Евгений Дикий, руководитель комитета по профессиональному футболу Олег Лужный.
Мобилизация украинских футболистов
Далеко не все клубы УПЛ получили возможность "забронировать" своих игроков, тренеров и работников от мобилизации. Андрею Шевченко задали вопрос о том, как исправить эту ситуацию.
Глава УАФ ответил президенту "Вереса" Ивану Надеину, что в настоящее время не существует эффективного решения этой проблемы. Андрей Шевченко тоже не понимает, каким образом украинские клубы могли бы "забронировать" футболистов.
"Мы должны ожидать развития ситуации и специального закона, который регулирует процедуру военного учета для спортсменов. При этом мы продолжаем консультации с Министерством спорта и молодежной политики, чтобы урегулировать этот вопрос", — заявил Андрей Шевченко.
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