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Сын Шевченко готовится дебютировать за сборную Украины

20 февраля 2024 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сын Шевченко готовится дебютировать за сборную Украины
Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко скоро сможет увидеть своего сына в футболке национальной команды. Кристиан Шевченко готовится к дебюту в составе "сине-желтых". 

Министерство молодежи и спорта утвердило изменения в состав футбольных сборных Украины на 2024 год, сообщает официальный сайт ведомства.

Несколько дней назад журналисты сообщили о том, что Кристиан Шевченко готовится принять украинское гражданство. Средний сын Андрея Шевченко родился в Лондоне, но в ближайшее время он получит паспорт гражданина Украины. 

Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко в "Уотфорде". Фото: instagram.com/watfordfcofficial/

Шевченко в сборной Украины 

Молодой 17-летний форвард английского "Уотфорда" уже оказался в составе сборной Украины U-19. В настоящее время Кристиан Шевченко значится в резервном составе команды. 

Андрей и Кристиан Шевченко
Андрей и Кристиан Шевченко в раздевалке "Челси". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Тренером национальной команды, которая составлена из футболистов возраста до 19 лет, является бывший хавбек "Динамо" и "Днепра" Дмитрий Михайличенко. Примечательно, что в приказе Министерства спорта датой рождения Кристиана Шевченко указано 13 января 2006 года. Согласно другим данным, молодой форвард родился 10 ноября 2006 года. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".

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Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Кристиан Шевченко

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