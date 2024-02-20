Сын Шевченко готовится дебютировать за сборную Украины

Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко скоро сможет увидеть своего сына в футболке национальной команды. Кристиан Шевченко готовится к дебюту в составе "сине-желтых".

Министерство молодежи и спорта утвердило изменения в состав футбольных сборных Украины на 2024 год, сообщает официальный сайт ведомства.

Несколько дней назад журналисты сообщили о том, что Кристиан Шевченко готовится принять украинское гражданство. Средний сын Андрея Шевченко родился в Лондоне, но в ближайшее время он получит паспорт гражданина Украины.

Кристиан Шевченко в "Уотфорде". Фото: instagram.com/watfordfcofficial/

Шевченко в сборной Украины

Молодой 17-летний форвард английского "Уотфорда" уже оказался в составе сборной Украины U-19. В настоящее время Кристиан Шевченко значится в резервном составе команды.

Андрей и Кристиан Шевченко в раздевалке "Челси". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Тренером национальной команды, которая составлена из футболистов возраста до 19 лет, является бывший хавбек "Динамо" и "Днепра" Дмитрий Михайличенко. Примечательно, что в приказе Министерства спорта датой рождения Кристиана Шевченко указано 13 января 2006 года. Согласно другим данным, молодой форвард родился 10 ноября 2006 года.

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