Челси решил продать Мудрика

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вскоре может покинуть свою команду. В футболисте разочарованы.

Речь может идти про полноценный трансфер, сообщило GiveMeSport.

Украинец не выходил на поле в последних четырех матчах, однажды не попав в заявку и еще в трех оставшись на скамейке запасных.

"Челси" больше не верит в Мудрика

По информации источника, в "Челси" руководители клуба начали рассматривать возможность продажи Мудрика в летнее трансферное окно.

В клубе отметили, что ситуацию Мудрика ухудшила его непоследовательность в дни матчей. В команде теперь не уверены, что у Михаила есть будущее в их составе.

Мудрик в текущем сезоне сыграл за "Челси" в 25 матчах, где забил четыре гола и сделал три ассиста.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 10-е место, отставая на два очка от зоны еврокубков и на 22 балла от идущего первым "Ливерпуля".

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