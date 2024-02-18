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Челси решил продать Мудрика

18 февраля 2024 13:05
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Агабекян Карен
редактор
Челси решил продать Мудрика
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вскоре может покинуть свою команду. В футболисте разочарованы.

Речь может идти про полноценный трансфер, сообщило GiveMeSport.

Украинец не выходил на поле в последних четырех матчах, однажды не попав в заявку и еще в трех оставшись на скамейке запасных.

"Челси" больше не верит в Мудрика

По информации источника, в "Челси" руководители клуба начали рассматривать возможность продажи Мудрика в летнее трансферное окно.

В клубе отметили, что ситуацию Мудрика ухудшила его непоследовательность в дни матчей. В команде теперь не уверены, что у Михаила есть будущее в их составе.

Мудрик в текущем сезоне сыграл за "Челси" в 25 матчах, где забил четыре гола и сделал три ассиста.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 10-е место, отставая на два очка от зоны еврокубков и на 22 балла от идущего первым "Ливерпуля".

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина покрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Каталонская "Барселона выбрала нового тренера, с которым сейчас ведет переговоры.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

Михаил Мудрик
Футбол трансферы
Челси
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

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