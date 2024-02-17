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Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

17 февраля 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Александр Зинченко может уехать из английской Премьер-лиги (АПЛ) в конце текущего сезона. Защитник сборной Украины оказался в сфере интересов двух известных клубов. 

"Арсенал" готов продать футболиста в случае выгодного предложения, сообщает Daily Mail

Украинский защитник Александр Зинченко восстанавливается от очередной травмы, но это повреждение не повлияло на интерес к 27-летнему футболисту со стороны других клубов. Летом 2024 года игрок может сменить не только команду, но и чемпионат. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче против "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Tony Obrien 

Трансфер Зинченко из "Арсенала" 

Контракт футболиста с "канонирами" действует до лета 2026 года. Не исключено, что Александр Зинченко уйдет из лондонского клуба уже через шесть месяцев. Он по-прежнему является лидером раздевалки "Арсенала", но частые травмы и будущая трансферная кампания "канониров" стали теми причинами, из-за которых клуб готов продать футболиста. 

Сам Зинченко не хочет выступать за другую английскую команду, он готов переехать только в зарубежный чемпионат. В услугах Александра заинтересована дортмундская "Боруссия", которой необходим универсальный футболист, способный сыграть на левом фланге. Конкуренцию "шмелям" может составить "Бавария". Мюнхенцы продадут летом Альфонсо Дэвиса, который интересуется мадридский "Реал". Зинченко может стать альтернативой канадцу. 

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал две результативные передачи. 

Напомним, у сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

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