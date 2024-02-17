Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: Reuters/John Sibley

Александр Зинченко может уехать из английской Премьер-лиги (АПЛ) в конце текущего сезона. Защитник сборной Украины оказался в сфере интересов двух известных клубов.

"Арсенал" готов продать футболиста в случае выгодного предложения, сообщает Daily Mail.

Украинский защитник Александр Зинченко восстанавливается от очередной травмы, но это повреждение не повлияло на интерес к 27-летнему футболисту со стороны других клубов. Летом 2024 года игрок может сменить не только команду, но и чемпионат.

Александр Зинченко в матче против "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Трансфер Зинченко из "Арсенала"

Контракт футболиста с "канонирами" действует до лета 2026 года. Не исключено, что Александр Зинченко уйдет из лондонского клуба уже через шесть месяцев. Он по-прежнему является лидером раздевалки "Арсенала", но частые травмы и будущая трансферная кампания "канониров" стали теми причинами, из-за которых клуб готов продать футболиста.

Сам Зинченко не хочет выступать за другую английскую команду, он готов переехать только в зарубежный чемпионат. В услугах Александра заинтересована дортмундская "Боруссия", которой необходим универсальный футболист, способный сыграть на левом фланге. Конкуренцию "шмелям" может составить "Бавария". Мюнхенцы продадут летом Альфонсо Дэвиса, который интересуется мадридский "Реал". Зинченко может стать альтернативой канадцу.

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал две результативные передачи.

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