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Почеттино рассказал о проблемах Мудрика в Челси

16 февраля 2024 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино рассказал о проблемах Мудрика в Челси
Михаил Мудрик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик почти перестал получать игровое время в команде. Украинец потерял место в основе "синих". 

Лондонцы готовятся к важному поединку против "Манчестер Сити", напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Челси". 

Подопечные Маурисио Почеттино прервали неудачную серию поединков и одержали две победу подряд — над "Астон Виллой" (3:1) в Кубке Англии и над "Кристал Пэлас" (3:1) в АПЛ. В третьем выездном матче подряд столичная команда будет противостоять действующим чемпионам — "Манчестер Сити". 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Проблемы Мудрика в "Челси" 

В последних матчах украинский вингер "синих" перестал выходить на поле в стартовом составе своей команды. Михаил Мудрик в этом сезоне забил за лондонцев три гола и сделал две результативные передачи, однако также он столкнулся с серьезной волной критики в свой адрес. 

Мудрик и Почеттино
Мудрик и Почеттино во время матча. Фото: Reuters

Маурисио Почеттино косвенно подтвердил, что украинскому полузащитнику необходимо работать над собой. Тренер отметил, что Михаил Мудрик продолжает развиваться, и на этом пути он обязательно столкнутся со сложностями. 

"Все молодые игроки преодолевают проблемы роста. И очень важно, как они реагируют на ситуацию и учатся справляться с проблемами. Только от Мудрика зависит, сумеют ли он выйти на новый уровень. Мы верим в Михаила. Сейчас ему не все удается, но он должен с этим справиться", — рассказал Маурисио Почеттино. 

Тренер "Челси" не ответил, появится ли украинский футболист на поле в матче с "Манчестер Сити". 

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спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино

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