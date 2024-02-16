Почеттино рассказал о проблемах Мудрика в Челси

Михаил Мудрик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик почти перестал получать игровое время в команде. Украинец потерял место в основе "синих".

Лондонцы готовятся к важному поединку против "Манчестер Сити", напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Челси".

Подопечные Маурисио Почеттино прервали неудачную серию поединков и одержали две победу подряд — над "Астон Виллой" (3:1) в Кубке Англии и над "Кристал Пэлас" (3:1) в АПЛ. В третьем выездном матче подряд столичная команда будет противостоять действующим чемпионам — "Манчестер Сити".

Маурисио Почеттино во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Проблемы Мудрика в "Челси"

В последних матчах украинский вингер "синих" перестал выходить на поле в стартовом составе своей команды. Михаил Мудрик в этом сезоне забил за лондонцев три гола и сделал две результативные передачи, однако также он столкнулся с серьезной волной критики в свой адрес.

Мудрик и Почеттино во время матча. Фото: Reuters

Маурисио Почеттино косвенно подтвердил, что украинскому полузащитнику необходимо работать над собой. Тренер отметил, что Михаил Мудрик продолжает развиваться, и на этом пути он обязательно столкнутся со сложностями.

"Все молодые игроки преодолевают проблемы роста. И очень важно, как они реагируют на ситуацию и учатся справляться с проблемами. Только от Мудрика зависит, сумеют ли он выйти на новый уровень. Мы верим в Михаила. Сейчас ему не все удается, но он должен с этим справиться", — рассказал Маурисио Почеттино.

Тренер "Челси" не ответил, появится ли украинский футболист на поле в матче с "Манчестер Сити".

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