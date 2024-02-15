Миколенко уйдет из Эвертона — игроком интересуются в Англии и Германии

Миколенко обыгрывает Холанна. Фото: REUTERS/Carl Recine

Английский "Эвертон" планирует расстаться как минимум с двумя футболистами основного состава. "Ириски" готовят трансфер украинца Виталия Миколенко.

В услугах молодого защитника заинтересованы несколько известных команд, сообщает Daily Star.

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Виталий Миколенко провел в английской Премьер-лиге уже два года. За это время 24-летний защитник проделал путь от неуверенного дебютанта до одного из лучших футболистов АПЛ на своей позиции. Им уже интересуются клубы как из Англии, так и из других европейских лиг.

Виталий Миколенко в матче против "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Почему "Эвертон" может продать Миколенко

Команда Шона Дайча является середняком АПЛ, который ведет напряженную борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Шансы "Эвертона" удержаться в Премьер-лиге снизились после того, как команду наказали за нарушение правила финансового fair-play. По итогам 24 матчей "ириски" набрали 19 очков и оказались на 18-м месте в турнирной таблице.

В случае вылета в Чемпионшип "Эвертон" будет вынужден продать часть футболистов основного состава. Амаду Онана может стать футболистом каталонской "Барселоны", а Виталия Миколенко ждет дортмундская "Боруссия". Также в услугах украинца заинтересованы английские "Брайтон" и "Вулверхэмптон". При этом "Эвертон" хочет получить за Миколенко не менее 25 млн евро.

В следующем туре команда Шона Дайча примет "Кристал Пэлас". Матч пройдет в понедельник, 19 февраля. Виталий Миколенко уже забил два гола в этом сезоне.

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