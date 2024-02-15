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Миколенко уйдет из Эвертона — игроком интересуются в Англии и Германии

15 февраля 2024 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко уйдет из Эвертона — игроком интересуются в Англии и Германии
Миколенко обыгрывает Холанна. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Эвертон" планирует расстаться как минимум с двумя футболистами основного состава. "Ириски" готовят трансфер украинца Виталия Миколенко. 

В услугах молодого защитника заинтересованы несколько известных команд, сообщает Daily Star

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Виталий Миколенко провел в английской Премьер-лиге уже два года. За это время 24-летний защитник проделал путь от неуверенного дебютанта до одного из лучших футболистов АПЛ на своей позиции. Им уже интересуются клубы как из Англии, так и из других европейских лиг. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Peter Powell

Почему "Эвертон" может продать Миколенко 

Команда Шона Дайча является середняком АПЛ, который ведет напряженную борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Шансы "Эвертона" удержаться в Премьер-лиге снизились после того, как команду наказали за нарушение правила финансового fair-play. По итогам 24 матчей "ириски" набрали 19 очков и оказались на 18-м месте в турнирной таблице. 

В случае вылета в Чемпионшип "Эвертон" будет вынужден продать часть футболистов основного состава. Амаду Онана может стать футболистом каталонской "Барселоны", а Виталия Миколенко ждет дортмундская "Боруссия". Также в услугах украинца заинтересованы английские "Брайтон" и "Вулверхэмптон". При этом "Эвертон" хочет получить за Миколенко не менее 25 млн евро. 

В следующем туре команда Шона Дайча примет "Кристал Пэлас". Матч пройдет в понедельник, 19 февраля. Виталий Миколенко уже забил два гола в этом сезоне. 

Напомним, каталонская "Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран. 

Мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. 

За Георгия Судакова клуб из Турции предложил "Шахтеру" "смешные" деньги. 

спорт
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Футбол трансферы
Виталий Миколенко

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