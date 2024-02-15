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В Москве спортсмены избили "главу федерации бокса ДНР" — произошла перестрелка

15 февраля 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Москве спортсмены избили "главу федерации бокса ДНР" — произошла перестрелка
Армен Саркисян в Горловке. Фото: российские СМИ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный криминальный авторитет Армен Саркисян оказался в эпицентре скандала, который спровоцировала его дочь. Глава Федерации бокса так называемой ДНР устроил перестрелку в центре Москвы. 

В результате инцидента пострадали как минимум несколько человек, сообщают российские СМИ. 

Дочь криминального авторитета Эмилия Саркисян 14 февраля попала в ДТП в Москве. Автомобиль, которым управляла женщина, врезался в Лексус недалеко от отеля "Золотое кольцо". 

Перестрелка в Москве
Перестрелка с участием Саркисяна в Москве. Фото: скриншот росСМИ

Пострадавшей стороной в этом инцидента стал 29-летний чеченский боец ММА Расул Очаев, который приехал в ресторан вместе с друзьями. Поскольку Эмилия отказалась признать вину в ДТП, стороны вступили в конфликт. 

Женщина позвонила своему отцу — криминальному авторитету, известному под псевдонимом "Армен Горловский". Он быстро приехал на помощь дочери в черном внедорожнике. Вместе с Саркисяном на место происшествия прибыла его охрана. 

Произошла драка, которая переросла в перестрелку. Армен Саркисян получил синяки и ушибы, а вот Расулу Очаеву повезло меньше. Он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу для проведения операции. Спутники Очаева и телохранители Саркисяна тоже были вынуждены обратиться за медицинской помощью. 

Что известно о Саркисяне 

Криминальный авторитет из Горловки, по данным ГУР МО, курирует тюрьмы на всех временно оккупированных россиянами территориях Украины. С 2014 года он занимается рэкетом в больших масштабах и "отжимает" бизнесы у людей, которые вынуждены покинуть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Помимо этого Армен Саркисян формирует новую частную военную компанию (ЧВК) под названием "Арбат". Эта военизированная структура будет вести боевые действия в составе российских войск. 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

Лука Модрич летом уйдет из "Реала" — хорват уже выбрал новый клуб. 

Футболисты "Днепра-1" отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов.

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

Болельщики смогут увидеть матч Лиги Европы "Шахтер" — "Марсель" онлайн в прямой трансляции. 

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