В Москве спортсмены избили "главу федерации бокса ДНР" — произошла перестрелка

Армен Саркисян в Горловке. Фото: российские СМИ

Известный криминальный авторитет Армен Саркисян оказался в эпицентре скандала, который спровоцировала его дочь. Глава Федерации бокса так называемой ДНР устроил перестрелку в центре Москвы.

В результате инцидента пострадали как минимум несколько человек, сообщают российские СМИ.

Дочь криминального авторитета Эмилия Саркисян 14 февраля попала в ДТП в Москве. Автомобиль, которым управляла женщина, врезался в Лексус недалеко от отеля "Золотое кольцо".

Перестрелка с участием Саркисяна в Москве. Фото: скриншот росСМИ

Пострадавшей стороной в этом инцидента стал 29-летний чеченский боец ММА Расул Очаев, который приехал в ресторан вместе с друзьями. Поскольку Эмилия отказалась признать вину в ДТП, стороны вступили в конфликт.

Женщина позвонила своему отцу — криминальному авторитету, известному под псевдонимом "Армен Горловский". Он быстро приехал на помощь дочери в черном внедорожнике. Вместе с Саркисяном на место происшествия прибыла его охрана.

Произошла драка, которая переросла в перестрелку. Армен Саркисян получил синяки и ушибы, а вот Расулу Очаеву повезло меньше. Он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу для проведения операции. Спутники Очаева и телохранители Саркисяна тоже были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Что известно о Саркисяне

Криминальный авторитет из Горловки, по данным ГУР МО, курирует тюрьмы на всех временно оккупированных россиянами территориях Украины. С 2014 года он занимается рэкетом в больших масштабах и "отжимает" бизнесы у людей, которые вынуждены покинуть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого Армен Саркисян формирует новую частную военную компанию (ЧВК) под названием "Арбат". Эта военизированная структура будет вести боевые действия в составе российских войск.

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