Арсенал отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании

Килиан Мбаппе в матче против "Реала Сосьедада". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе готов выслушать все предложения относительно продолжения карьеры. Футболист "ПСЖ" отрицает, что согласовал контракт с мадридским "Реалом".

Мбаппе предложил свои услуги английским клубам, сообщает Express.

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Килиан Мбаппе собрался уйти из "ПСЖ" летом этого года. У французского футболиста завершится контракт с клубом. Он уже имеет право вести переговоры с другими командами. Несмотря на слухи о переходе в "Реал", Мбаппе дал понять, что готов переехать в Англию.

Мартин Субименди с кубком победителей Лиги Наций. Фото: instagram.com/martin_zubimendi/

"Арсеналу" не нужен Мбаппе

Лидер "ПСЖ" поручил своим представителям связаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Арсеналом", чтобы предложить этим клубам услуги форварда. Однако "канониры" уже отказались от идеи приглашения Килиана Мбаппе.

Тренер "Арсенала" Микель Артета уже заявил, что главной трансферной целью его команды станет звезда испанского клуба "Реал Сосьедад" Мартин Субименди. Молодой 25-летний футболист считается одним из лучших полузащитников мира. Его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. "Арсенал" готовится к переговорам с испанцами по игроку, которым также интересуются "Реал", "Барселона" и "Бавария".

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