Тухель принял важное решение о будущем после поражения от Лацио

Томас Тухель во время матча Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение мюнхенской команды в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов. Чемпионы Германии пропустили гол от римского "Лацио" и не забили в ответ ни одного мяча.

Тухель назвал игру "Баварии" абсолютной "неудачей", сообщает Bild.

Читайте также:

Итальянский "Лацио" одержал сенсационную победу в Риме над "Баварией" в первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда создала мало моментов у ворот противника и поставила под сомнение свой выход в четвертьфинал турнира. Это поражение стало для "Баварии" вторым за неделю после фиаско в матче Бундеслиги с "Байером".

Томас Тухель и Хаби Алонсо после матча "Байера" с "Баварией". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Что сказал Тухель

Главный тренер "Баварии" признался, что пытался повлиять на игру своей команды в перерыве. Томас Тухель увидел, что у его футболистов почти ничего не получается в атаке. Наставник напомнил о том, что "Бавария" создала три хороших момента у ворот соперника, но не сумела реализовать свои шансы.

Тухель разочарован результатом матча, но не считает, что "Бавария" рискует не выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тренер напомнил о том, что впереди ответный матч. Он заверил, что "Бавария" сделала вывод относительно своего поражения и пообещал, что в будущем мюнхенцы постараются не допускать таких ошибок.

Ответный матч в Мюнхене "Бавария" сыграет против "Лацио" пятого марта.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд.

Каталонская "Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

Мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

За Георгия Судакова клуб из Турции предложил "Шахтеру" "смешные" деньги.