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Тухель принял важное решение о будущем после поражения от Лацио

15 февраля 2024 08:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель принял важное решение о будущем после поражения от Лацио
Томас Тухель во время матча Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение мюнхенской команды в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов. Чемпионы Германии пропустили гол от римского "Лацио" и не забили в ответ ни одного мяча. 

Тухель назвал игру "Баварии" абсолютной "неудачей", сообщает Bild

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Итальянский "Лацио" одержал сенсационную победу в Риме над "Баварией" в первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда создала мало моментов у ворот противника и поставила под сомнение свой выход в четвертьфинал турнира. Это поражение стало для "Баварии" вторым за неделю после фиаско в матче Бундеслиги с "Байером". 

Томас Тухель и Хаби Алонсо
Томас Тухель и Хаби Алонсо после матча "Байера" с "Баварией". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Что сказал Тухель 

Главный тренер "Баварии" признался, что пытался повлиять на игру своей команды в перерыве. Томас Тухель увидел, что у его футболистов почти ничего не получается в атаке. Наставник напомнил о том, что "Бавария" создала три хороших момента у ворот соперника, но не сумела реализовать свои шансы. 

Тухель разочарован результатом матча, но не считает, что "Бавария" рискует не выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тренер напомнил о том, что впереди ответный матч. Он заверил, что "Бавария" сделала вывод относительно своего поражения и пообещал, что в будущем мюнхенцы постараются не допускать таких ошибок. 

Ответный матч в Мюнхене "Бавария" сыграет против "Лацио" пятого марта. 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

Каталонская "Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран. 

Мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. 

За Георгия Судакова клуб из Турции предложил "Шахтеру" "смешные" деньги. 

спорт
футбол
Лига чемпионов
Бавария
Томас Тухель

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