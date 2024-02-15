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Тухель ухвалив важливе рішення про майбутнє після поразки від Лаціо

15 лютого 2024 08:52
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Тухель ухвалив важливе рішення про майбутнє після поразки від Лаціо
Томас Тухель під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель прокоментував поразку мюнхенської команди у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів. Чемпіони Німеччини пропустили гол від римського "Лаціо" і не забили у відповідь жодного м'яча.

Тухель назвав гру "Баварії" абсолютною "невдачею", повідомляє Bild.

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Італійський "Лаціо" здобув сенсаційну перемогу в Римі над "Баварією" у першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Німецька команда створила мало моментів біля воріт противника та поставила під сумнів свій вихід до чвертьфіналу турніру. Ця поразка стала для "Баварії" другою за тиждень після фіаско у матчі Бундесліги з "Баєром".

Томас Тухель та Хабі Алонсо
Томас Тухель та Хабі Алонсо після матчу "Баєра" з "Баварією". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Що сказав Тухель

Головний тренер "Баварії" зізнався, що намагався вплинути на гру своєї команди у перерві. Томас Тухель побачив, що у його футболістів майже нічого не виходить в атаці. Наставник нагадав про те, що "Баварія" створила три потужні моменти біля воріт суперника, але не зуміла реалізувати свої шанси.

Тухель розчарований результатом матчу, але не вважає, що "Баварія" ризикує не вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Тренер нагадав про те, що попереду матч-відповідь. Він запевнив, що "Баварія" зробила висновок щодо своєї поразки та пообіцяв, що в майбутньому мюнхенці намагатимуться не допускати таких помилок.

Матч-відповідь у Мюнхені "Баварія" зіграє проти "Лаціо" п'ятого березня.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Баварія
Томас Тухель

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