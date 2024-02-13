Барселона може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано

Хаві під час пресконференції. Фото: REUTERS/Albert Gea

Керівництво каталонської "Барселони" поставило ультиматум тренерському штабу команди. Хаві Ернандес може втратити роботу не наприкінці сезону, а вже найближчим часом.

У клубі вже обрали кандидата на посаду наставника команди, повідомляє Bild.

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У рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграла вдома внічию (3:3) зі скромною "Гранадою". Після фінального свистка розчарований грою президенти "синьо-гранатових" Жоан Лапорта поговорив із головним тренером команди "на підвищених тонах". Він поставив наставнику важливу умову збереження роботи.

Нещодавно Хаві оголосив про те, що наприкінці цього сезону піде з клубу. Однак його звільнення може статися набагато швидшим. У середу, 21 лютого, "Барселона" зіграє з "Наполі" в Італії у рамках 1/8 Ліги чемпіонів. У разі поразки каталонців цей поєдинок може стати останнім для Хаві.

Ральф Рангнік відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Новий тренер "Барселони"

У каталонському клубі спростували чутки про інтерес до іспанця Мічела та німця Юргена Клоппа. За інформацією журналістів, "Барселону" може очолити інший німецький наставник.

Йдеться про колишнього головного тренера "Манчестер Юнайтед" та цілої низки німецьких команд Ральфа Рангніка, який наразі очолює збірну Австрії. Представники "Барселони" ведуть переговори із 65-річним фахівцем. Позиція самого Рангніка поки що не відома.

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