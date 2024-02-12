Лідер Барселони погодився на трансфер до англійської команди

Де Йонг, Левандовський та Серхі Роберто святкують гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Каталонська "Барселона" може втратити одного зі своїх найкращих футболістів. Френкі Де Йонг розчарований ситуацією у клубі та готовий погодитися на трансфер до іншої команди.

У послугах нідерландського гравця зацікавлені клуби з провідних європейських ліг, повідомляє Relevo.

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Френкі Де Йонг перейшов до "Барселони" з амстердамського "Аякса" у 2019 році за 86 млн євро. На той час каталонський клуб ще міг дозволити собі такі витрати за одного гравця. Поступово нідерландський футболіст став лідером півзахисту "синьо-гранатових". Їм неодноразово цікавилися інші клуби, але хавбек завжди відповідав, що хоче продовжити кар'єру саме у "Барселоні".

Френкі Де Йонг розвиває атаку "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансфер Де Йонга до АПЛ

Нинішнього сезону "Барселона" регулярно програє у всіх турнірах, в яких бере участь. На тлі футболістів команди Френкі Де Йонг став справжньою зіркою, а також найціннішим активом. Згідно з інформацією іспанських журналістів, 26-річний півзахисник розчарувався у перспективах "Барселони" і вирішив продовжити кар'єру в іншому турнірі.

Англійський "Манчестер Юнайтед" вже декілька років цікавиться Френкі Де Йонгом. Керівництво "червоних дияволів" готове збільшити зарплату півзахисника практично вдвічі. Представники Де Йонг вже ведуть переговори з англійським клубом.

Також серйозний інтерес до нідерландця приписують мюнхенській "Баварії". Керівництво німецького клубу хоче запросити Френкі Де Йонга до клубу навіть у тому випадку, якщо головний тренер Томас Тухель піде з команди наприкінці сезону.

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