Блогер показав тренувальну базу ФК Динамо в центрі Києва — моторошні кадри

Тренувальна база "Динамо" на Відрадному. Фото: скриншот

Тренувальна база київського "Динамо" на житловому масиві Відрадний, який розташовується майже в центрі столиці, перебуває в жахливому стані. Нині вона навіть нагадує Чорнобиль.

Показав стан на базі столичний YouTube-канал STEPANETS.

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Що за база "Динамо" на Відрадному

Тренувальна база "Динамо" на Відрадному наразі у закинутому вигляді. На великому шматку землі напіврозвалені адміністративна будівля та готель.

Поле арени іноді використовуються. Будівлі ж мають такий стан, наче в них знімають або фільми жахів, або кіно про постапокаліпсис.

Зазначимо, що у 2021-му році КМДА хотіла зробити на місці тренувальної бази великий спорткомплекс, але цим планам завадило російське вторгнення. Пізніше була оприлюднена інформація, що територію спортивної бази можуть забудувати.

Тренувальна база "Динамо" на Відрадному. Фото: скріншот

У футбольному клубі "Динамо" наразі є дві бази, які функціонують. Основна розташовується у Віті-Литовській, а на Нивках тренується дитячо-юнацька школа.

Нагадаємо, англійський "Борнмут" збирається продати кілька футболістів — серед них гравець збірної України Ілля Забарний.

У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України. Він помер у результаті нападу на ґрунті національної приналежності.

Тим часом колишній футболіст київського "Динамо" змінив команду та яскраво дебютував у новому чемпіонаті.

А донецький "Шахтар" може втратити перспективного гравця, який відмовляється виступати у чемпіонаті України.