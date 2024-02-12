Блогер показав тренувальну базу ФК Динамо в центрі Києва — моторошні кадри
Тренувальна база київського "Динамо" на житловому масиві Відрадний, який розташовується майже в центрі столиці, перебуває в жахливому стані. Нині вона навіть нагадує Чорнобиль.
Показав стан на базі столичний YouTube-канал STEPANETS.
Що за база "Динамо" на Відрадному
Тренувальна база "Динамо" на Відрадному наразі у закинутому вигляді. На великому шматку землі напіврозвалені адміністративна будівля та готель.
Поле арени іноді використовуються. Будівлі ж мають такий стан, наче в них знімають або фільми жахів, або кіно про постапокаліпсис.
Зазначимо, що у 2021-му році КМДА хотіла зробити на місці тренувальної бази великий спорткомплекс, але цим планам завадило російське вторгнення. Пізніше була оприлюднена інформація, що територію спортивної бази можуть забудувати.
У футбольному клубі "Динамо" наразі є дві бази, які функціонують. Основна розташовується у Віті-Литовській, а на Нивках тренується дитячо-юнацька школа.
Нагадаємо, англійський "Борнмут" збирається продати кілька футболістів — серед них гравець збірної України Ілля Забарний.
У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України. Він помер у результаті нападу на ґрунті національної приналежності.
Тим часом колишній футболіст київського "Динамо" змінив команду та яскраво дебютував у новому чемпіонаті.
А донецький "Шахтар" може втратити перспективного гравця, який відмовляється виступати у чемпіонаті України.
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