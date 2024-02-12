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Блогер показал тренировочную базу ФК Динамо в центре Киева — жуткие кадры

12 февраля 2024 10:05
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Блогер показал тренировочную базу ФК Динамо в центре Киева — жуткие кадры
Тренировочная база "Динамо" на Отрадном. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренировочная база киевского "Динамо" на жилом массиве Отрадный, который находится почти в центре столицы, пребывает в ужасающем состоянии. Сейчас она напоминает Чернобыль.

Показал состояние на базе столичный YouTube-канал STEPANETS.

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Что за база "Динамо" на Отрадном

Тренировочная база "Динамо" на Отрадном находится в заброшенном виде. На большом куске земли полуразрушены административное здание и гостиница.

Поле арены иногда используются. Здания же имеют такое состояние, будто у них снимают либо фильмы ужасов, либо кино о постапокалипсисе.

Отметим, что в 2021 году КГГА хотела сделать на месте тренировочной базы большой спорткомплекс, но этим планам помешало российское вторжение. Позже была опубликована информация, что территорию спортивной базы могут застроить.

Динамо Киев
Тренировочная база "Динамо" на Отрадном. Фото: скриншот

В футбольном клубе "Динамо" сейчас есть две функционирующие базы. Основная находится в Вите-Литовской, а на Нивках тренируется детско-юношеская школа.

Напомним, английский "Борнмут" собирается продать несколько футболистов — среди них игрок сборной Украины Илья Забарный.

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины. Он скончался в результате нападения на почве национальной принадлежности. 

Тем временем бывший футболист киевского "Динамо" сменил команду и ярко дебютировал в новом чемпионате

А донецкий "Шахтер" может потерять перспективного игрока, который отказывается выступать в чемпионате Украины. 

Киев
футбол
Динамо
тренировки

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