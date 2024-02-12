Блогер показал тренировочную базу ФК Динамо в центре Киева — жуткие кадры
Тренировочная база киевского "Динамо" на жилом массиве Отрадный, который находится почти в центре столицы, пребывает в ужасающем состоянии. Сейчас она напоминает Чернобыль.
Показал состояние на базе столичный YouTube-канал STEPANETS.
Что за база "Динамо" на Отрадном
Тренировочная база "Динамо" на Отрадном находится в заброшенном виде. На большом куске земли полуразрушены административное здание и гостиница.
Поле арены иногда используются. Здания же имеют такое состояние, будто у них снимают либо фильмы ужасов, либо кино о постапокалипсисе.
Отметим, что в 2021 году КГГА хотела сделать на месте тренировочной базы большой спорткомплекс, но этим планам помешало российское вторжение. Позже была опубликована информация, что территорию спортивной базы могут застроить.
В футбольном клубе "Динамо" сейчас есть две функционирующие базы. Основная находится в Вите-Литовской, а на Нивках тренируется детско-юношеская школа.
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