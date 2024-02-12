В Германии жестоко убили 17-летнего игрока сборной Украины, еще один в реанимации

Погибший Владимир Ермаков. Фото: ФБУ

В немецком Дюссельдорфе было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины до 17 лет. Причиной послужила их национальная принадлежность.

Об убийстве сообщила Федерация баскетбола Киева.

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Вечером 10 февраля в Дюссельдорфе напали на игроков юниорской сборной Украины Владимира Ермакова и Артема Козаченко. На них напали из-за того, что они украинцы.

По разным данным от диаспоры в соцсетях, нападающими была группа арабских эмигрантов. Они избили и резали ребят ножами.

Ермаков от полученных травм скончался, а Козаченко оказался в реанимации.

Источник добавил, что местная полиция открыла уголовное производство и работает со свидетелями.

Оба баскетболиста в Германии играли за молодежную команду "ART Giants" из Дюссельдорфа.

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