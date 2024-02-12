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В Германии жестоко убили 17-летнего игрока сборной Украины, еще один в реанимации

12 февраля 2024 08:27
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Агабекян Карен
редактор
В Германии жестоко убили 17-летнего игрока сборной Украины, еще один в реанимации
Погибший Владимир Ермаков. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Дюссельдорфе было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины до 17 лет. Причиной послужила их национальная принадлежность.

Об убийстве сообщила Федерация баскетбола Киева.

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Вечером 10 февраля в Дюссельдорфе напали на игроков юниорской сборной Украины Владимира Ермакова и Артема Козаченко. На них напали из-за того, что они украинцы.

По разным данным от диаспоры в соцсетях, нападающими была группа арабских эмигрантов. Они избили и резали ребят ножами.

Ермаков от полученных травм скончался, а Козаченко оказался в реанимации.

Источник добавил, что местная полиция открыла уголовное производство и работает со свидетелями.

Оба баскетболиста в Германии играли за молодежную команду "ART Giants" из Дюссельдорфа.

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию с саблей Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он совершил 1+1.

Украинский футболист принял российское гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

Германия
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арабы
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Сборная Украины по баскетболу

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