В Германии жестоко убили 17-летнего игрока сборной Украины, еще один в реанимации
В немецком Дюссельдорфе было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины до 17 лет. Причиной послужила их национальная принадлежность.
Об убийстве сообщила Федерация баскетбола Киева.
Почему убили украинских спортсменов
Вечером 10 февраля в Дюссельдорфе напали на игроков юниорской сборной Украины Владимира Ермакова и Артема Козаченко. На них напали из-за того, что они украинцы.
По разным данным от диаспоры в соцсетях, нападающими была группа арабских эмигрантов. Они избили и резали ребят ножами.
Ермаков от полученных травм скончался, а Козаченко оказался в реанимации.
Источник добавил, что местная полиция открыла уголовное производство и работает со свидетелями.
Оба баскетболиста в Германии играли за молодежную команду "ART Giants" из Дюссельдорфа.
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