Український футболіст гратиме в окупованому Криму

Євген Радченко. Фото: "Океан"

Український футболіст Євген Радченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишався без клубу. Як стало відомо, тепер він гратиме в окупованому Криму.

Радченко виступатиме у Криму за "Океан", повідомила пресслужба клубу.

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Новачок "Океану" ніколи не виділявся як футболіст із претензіями на статус хорошого. Тому вихованець харківського футболу грав за свою кар'єру в "Металісті-2", "Вовчанську" та "Геоїосі". Як бачимо, в УПЛ футболіст раніше не виступав.

Кримський "Океан" представив Радченка як гравця із російським паспортом.

Футболіст до повномасштабного вторгнення в Україну грав за "Вовчанськ", а потім став вільним агентом й зникла інформація про те, де він перебував.

Заснований у 1978 році "Океан" грає матчі чемпіонату Росії в окупованій Керчі.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

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