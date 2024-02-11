Український футболіст гратиме в окупованому Криму
Український футболіст Євген Радченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишався без клубу. Як стало відомо, тепер він гратиме в окупованому Криму.
Радченко виступатиме у Криму за "Океан", повідомила пресслужба клубу.
Що відомо про зраду Радченка
Новачок "Океану" ніколи не виділявся як футболіст із претензіями на статус хорошого. Тому вихованець харківського футболу грав за свою кар'єру в "Металісті-2", "Вовчанську" та "Геоїосі". Як бачимо, в УПЛ футболіст раніше не виступав.
Кримський "Океан" представив Радченка як гравця із російським паспортом.
Футболіст до повномасштабного вторгнення в Україну грав за "Вовчанськ", а потім став вільним агентом й зникла інформація про те, де він перебував.
Заснований у 1978 році "Океан" грає матчі чемпіонату Росії в окупованій Керчі.
Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.
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