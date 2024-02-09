ЗСУ показали, як зараз виглядає Донбас Арена

Архівне фото Донбас Арени. Фото: Reuters

Українські військові з FPV дрону зняли відео в Донецьку, на якому можна побачити, як зараз виглядає "Донбас Арена" — домашній стадіон "Шахтаря". Крім того, стало відомо що відбувається навколо стадіону.

Відео зняв український пілот БпЛА, передає Новини.LIVE

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Приємна новина в тому, що ззовні не можна сказати, що стадіон сильно постраждав від війни. Приблизно місяць тому півзахисник збірної України та капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко оцінив ситуацію з Донбас Ареною. Футболіст вважає, що цей стадіон — єдина красива споруда, що залишилась у Донецьку після приходу туди російських загарбників.

З 2014 року "гірники" змушені проводити свої номінально домашні поєдинки на різних стадіонах України. А після 24 лютого 2022-го взагалі змушені грати єврокубки за кордоном.

Раніше колишній воротар "Шахтаря" Євген Гриценко поділився власними враженнями від стану футбольної арени в Донецьку. За його словами, чудовий парк навколо стадіону перетворився на зарості, арена більше не підсвічується та дещо підбита.

Окупанти хочуть зруйнувати Донбас Арену

На тлі цього з'явилася інформація про плановий знос Донбас Арени. Окупанти заговорили про це через тріщини на головних опорних балках. На їхню думку, футбольний стадіон став непридатним для існування.

Попри це, футболісти "Шахтаря" мріють і вірять, що колись знову вийдуть на футбольне поле Донбас Арени, а синьо-жовтий прапор підніметься в українському Донецьку.

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