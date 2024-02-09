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ВСУ показали, как сейчас выглядит Донбасс Арена

9 февраля 2024 22:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
ВСУ показали, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Архивное фото Донбасс Арены. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские военные с FPV дрона сняли видео в Донецке, где можно увидеть, как сейчас выглядит Донбасс Арена — домашний стадион "Шахтера". Кроме того, стало известно, что происходит вокруг стадиона.

Видео снял украинский пилот БпЛА, передает Новини.LIVE

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Приятная новость в том, что извне нельзя сказать, что стадион сильно пострадал от войны. Около месяца назад полузащитник сборной Украины и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко оценил ситуацию с Донбасс Ареной. Футболист считает, что этот стадион — единственное красивое здание, которое осталось в Донецке после прихода туда российских захватчиков.

С 2014 года "горняки" вынуждены проводить свои номинально домашние поединки на разных стадионах Украины. А после 24 февраля 2022 года вообще вынуждены играть еврокубки за границей.

Ранее бывший вратарь "Шахтера" Евгений Гриценко поделился своими впечатлениями от состояния футбольной арены в Донецке. По его словам, великолепный парк вокруг стадиона превратился в заросли, арена больше не подсвечивается и подбита.

Оккупанты хотят разрушить Донбасс Арену

На фоне этого появилась информация о плановом износе Донбасс Арены. Оккупанты заговорили об этом из-за трещин на главных опорных балках. По их мнению, футбольный стадион стал непригодным к существованию.

Несмотря на это, футболисты "Шахтера" мечтают и верят, что когда-нибудь снова выйдут на футбольное поле Донбасс Арены, а сине-желтый флаг поднимется в украинском Донецке.

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

 

ВСУ
ФК Шахтер
Донецк
Донбасс Арена

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