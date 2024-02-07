Челси решил продать Мудрика из-за финансовых проблем

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

Руководство лондонского "Челси" всерьез задумалось о продаже нескольких футболистов. В этом списке оказался и Михаил Мудрик.

Украинец может получить шанс попробовать силы в другой команде, сообщает Daily Mail.

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В конце текущего сезона лондонский "Челси" ждут большие изменения в составе. Английский клуб будет вынужден выставить на трансфер несколько игроков, которые регулярно выходят на поле. "Синие" намереваются заработать как минимум 250 млн евро.

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Потери "Челси" и будущее Мудрика

Вингер сборной Украины переехал на "Стэмфорд Бридж" в январе 2023 года. Он не сумел стать незаменимым футболистом для "Челси". В последнее время Мудрика часто критикуют и болельщики, и футбольные эксперты.

"Синие" заплатили за украинца более 70 млн евро. Сейчас трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 40 млн евро. На Михаила Мудрика претендует "Бавария". Лондонцы готовы продать игрока, если мюнхенцы предложат выгодные условия для трансфера.

В "Челси" есть футболисты, которые недовольны тем, что подписали долгосрочные контракты с клубом. Не известно, есть ли в этом списке украинец. Команда не участвует в Лиге чемпионов и может не попасть в этот турнир в следующем году. Все это привело к серьезным финансовым проблемам в английском клубе.

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