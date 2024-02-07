Челсі вирішив продати Мудрика через фінансові проблеми

Михайло Мудрик після матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Керівництво лондонського "Челсі" всерйоз задумалося про продаж кількох футболістів. У цьому списку опинився й Михайло Мудрик.

Українець може отримати шанс спробувати сили в іншій команді, повідомляє Daily Mail.

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Наприкінці поточного сезону на лондонський "Челсі" чекають великі зміни у складі. Англійський клуб буде змушений виставити на трансфер кілька гравців, які регулярно виходять на поле. "Сині" мають намір заробити щонайменше 250 млн євро.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Втрати "Челсі" та майбутнє Мудрика

Вінгер збірної України переїхав на "Стемфорд Брідж" у січні 2023 року. Він не зумів стати незамінним футболістом для "Челсі". Останнім часом Мудрика часто критикують і вболівальники, і футбольні експерти.

"Сині" заплатили за українця понад 70 млн євро. Наразі трансферна вартість 23-річного футболіста оцінюється у 40 млн євро. На Михайла Мудрика претендує "Баварія". Лондонці готові продати гравця, якщо мюнхенці запропонують вигідні умови для трансферу.

У "Челсі" є футболісти, які незадоволені тим, що підписали довгострокові контракти із клубом. Не відомо, чи є у цьому списку українець. Команда не бере участі у Лізі чемпіонів і може не потрапити до цього турніру наступного року. Все це спричинило серйозні фінансові проблеми в англійському клубі.

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