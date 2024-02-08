Судаков переїде до Італії, але не в Ювентус

Георгій Судаков та Тарас Степаненко продовжили контракти із "Шахтарем". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців української команди на трансферному ринку. Особливо сильний інтерес до футболіста в італійській Серії А.

Судаков може змінити клуб вже найближчого літа, повідомляє Tutto Mercato.

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Георгій Судаков став провідним футболістом "Шахтаря" після трансферу Михайла Мудрика до лондонського "Челсі". Перші вдалі матчі 21-річного хавбека у складі "гірників" привернули увагу до його особи з боку європейських грандів. Довгий час головним претендентом на Судакова вважався туринський "Ювентус", однак у "старої синьйори" з'явився серйозний конкурент. Йдеться про ще один клуб з Італії.

Георгій Судаков та головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Літній трансфер Судакова

Нещодавно півзахисник "Шахтаря" підписав із клубом новий довгостроковий контракт до грудня 2028 року. Георгій Судаков пішов назустріч керівництву "гірників", яке тепер можуть встановити будь-яку ціну цього гравця.

Водночас з'ясувалося, що у послугах Судакова зацікавлений італійський "Мілан". Влітку "россонері" очолить Антоніо Конте, якому подобається гра молодого українського футболіста. "Мілан" готовий задовольнити фінансові вимоги "гірників" та заплатити за перспективного півзахисника понад 40 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков провів за "Шахтар" 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив три голи.

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