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Судаков переїде до Італії, але не в Ювентус

8 лютого 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков переїде до Італії, але не в Ювентус
Георгій Судаков та Тарас Степаненко продовжили контракти із "Шахтарем". Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців української команди на трансферному ринку. Особливо сильний інтерес до футболіста в італійській Серії А.

Судаков може змінити клуб вже найближчого літа, повідомляє Tutto Mercato.

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Георгій Судаков став провідним футболістом "Шахтаря" після трансферу Михайла Мудрика до лондонського "Челсі". Перші вдалі матчі 21-річного хавбека у складі "гірників" привернули увагу до його особи з боку європейських грандів. Довгий час головним претендентом на Судакова вважався туринський "Ювентус", однак у "старої синьйори" з'явився серйозний конкурент. Йдеться про ще один клуб з Італії.

Судаков та Пушич
Георгій Судаков та головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Літній трансфер Судакова

Нещодавно півзахисник "Шахтаря" підписав із клубом новий довгостроковий контракт до грудня 2028 року. Георгій Судаков пішов назустріч керівництву "гірників", яке тепер можуть встановити будь-яку ціну цього гравця.

Водночас з'ясувалося, що у послугах Судакова зацікавлений італійський "Мілан". Влітку "россонері" очолить Антоніо Конте, якому подобається гра молодого українського футболіста. "Мілан" готовий задовольнити фінансові вимоги "гірників" та заплатити за перспективного півзахисника понад 40 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков провів за "Шахтар" 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив три голи.

Нагадаємо, стало відомо, коли Ліонель Мессі може завершити кар'єру

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Керівництво луганської "Зорі" відмовилося відпускати свого футболіста до "Динамо".

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Український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

спорт
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Георгій Судаков

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