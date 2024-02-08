Судаков переедет в Италию, но не в Ювентус

Георгий Судаков и Тарас Степаненко продлили контракты с "Шахтером". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается одним из самых востребованных игроков украинской команды на трансферном рынке. Особенно силен интерес к футболисту в итальянской Серии А.

Судаков может сменить клуб уже ближайшим летом, сообщает Tutto Mercato.

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Георгий Судаков стал ведущим футболистом "Шахтера" после трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси". Первые удачные матчи 21-летнего хавбека в составе "горняков" привлекли внимание к его персоне со стороны европейских грандов. Долгое время главным претендентом на Судакова считался туринский "Ювентус", однако у "старой синьоры" появился серьезный конкурент. Речь идет о еще одном клубе из Италии.

Георгий Судаков и главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Летний трансфер Судакова

Недавно полузащитник "Шахтера" подписал с клубом новій долгосрочный контракт до декабря 2028 года. Георгий Судаков пошел навстречу руководству "горняков", которое теперь могут установить любую цену на этого игрока.

Одновременно с этим выяснилось, что в услугах Судакова заинтересован итальянский "Милан". Летом "россонери" возглавит Антонио Конте, которому нравится игра молодого украинского футболиста. "Милан" готов удовлетворить финансовые требования "горняков" и заплатить за перспективного полузащитника больше 40 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков провел за "Шахтер" 18 поединков во всех турнирах. Он забил три гола.

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