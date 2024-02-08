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Контракт с Шахтером хочет разорвать один из самых талантливых футболистов клуба

8 февраля 2024 08:03
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Агабекян Карен
редактор
Контракт с Шахтером хочет разорвать один из самых талантливых футболистов клуба
Футболист "Шахтера" Богдан Вьюнник. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник хочет сменить команду. Для достижения цели он устроил в клубе демарш.

Об этом сообщили источники портала FootBoom.

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Богдан Вьюнник в молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Вьюнник отказался тренироваться в клубе

По информации источника, 21-летний футболист отказался тренироваться и вообще находиться в команде, если его не отпустят.

Свои требования футболист якобы мотивирует переживаниями из-за войны в Украине

На текущий момент известно, что на тренировочный сбор в Турцию футболист не поехал и даже не попал в заявку на Лигу Европы. Сейчас форвард якобы пытается найти себе новую команду.

Если судить по соцсетям Вьюнника, то он ищет себе новый клуб, находясь в Саудовской Аравии, где посетил матч "Аль-Насра" своего бывшего тренера Луиша Каштру.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны швейцарских "Цюриха" и "Янг Бойз", польской "Лехии" и украинского СК "Днепр-1".

Контракт Вьюнника с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Богдан в составе "Шахтера" забил один мяч и отдал два ассиста в шести матчах.

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

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Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
УПЛ
Богдан Вьюнник

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