Новачок Шахтаря отримав тяжку травму в матчі за Бразилію, але є нюанс
Новачок донецького "Шахтаря" Марлон Гомес отримав травму у матчі за олімпійську збірну Бразилії. За попередньою інформацією йшлося про тяжке ушкодження.
Однак у "Шахтарі" бачать більш райдужніші перспективи, повідомило "ТаТоТаке".
Зазначимо, що Гомес 26 січня став гравцем "Шахтаря". За інформацією інсайдерів, донеччани заплатили за футболіста 12 млн євро + 4 млн євро як бонуси.
Що з Марлоном Гомесом
Першими повідомили про пошкодження футболіста бразильські ЗМІ, які стверджували, що у гравця лівої малогомілкової кістки. Стався цей інцидент під час матчу кваліфікації Олімпійських ігор-2024 Бразилія — Парагвай.
Проте джерело в "Шахтарі" запевнило, що травма Гомеса не настільки серйозна. Футболіст має повернутися до тренувань за 2-3 тижні.
"Перелому немає, і Марлон зможе повернутися до тренувань через 2-3 тижні, максимум", — сказало джерело.
При цьому в клубі зазначили, що точніший діагноз скажуть після повного обстеження.
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