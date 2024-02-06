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Новачок Шахтаря отримав тяжку травму в матчі за Бразилію, але є нюанс

6 лютого 2024 08:07
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Агабекян Карен
редактор
Новачок Шахтаря отримав тяжку травму в матчі за Бразилію, але є нюанс
Футболіст "Шахтаря" Марлон Гомес. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новачок донецького "Шахтаря" Марлон Гомес отримав травму у матчі за олімпійську збірну Бразилії. За попередньою інформацією йшлося про тяжке ушкодження.

Однак у "Шахтарі" бачать більш райдужніші перспективи, повідомило "ТаТоТаке".

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Зазначимо, що Гомес 26 січня став гравцем "Шахтаря". За інформацією інсайдерів, донеччани заплатили за футболіста 12 млн євро + 4 млн євро як бонуси.

Що з Марлоном Гомесом

Першими повідомили про пошкодження футболіста бразильські ЗМІ, які стверджували, що у гравця лівої малогомілкової кістки. Стався цей інцидент під час матчу кваліфікації Олімпійських ігор-2024 Бразилія — Парагвай.

Проте джерело в "Шахтарі" запевнило, що травма Гомеса не настільки серйозна. Футболіст має повернутися до тренувань за 2-3 тижні.

"Перелому немає, і Марлон зможе повернутися до тренувань через 2-3 тижні, максимум", — сказало джерело.

При цьому в клубі зазначили, що точніший діагноз скажуть після повного обстеження.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безплатно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

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Бразилія
ФК Шахтар
Олімпіада-2024
травма
Марлон Гомес

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