Новичок Шахтера получил тяжелую травму в матче за Бразилию, но есть нюанс
Новичок донецкого "Шахтера" Марлон Гомес получил травму в матче за олимпийскую сборную Бразилии. По предварительной информации речь шла о тяжелом повреждении.
Однако в "Шахтере" видят более радужные перспективы, сообщило "ТаТоТаке".
Отметим, что Гомес 26 января стал игроком "Шахтера". По информации инсайдеров, дончане заплатили за футболиста 12 млн евро + 4 млн евро в качестве бонусов.
Что с Марлоном Гомесом
Первыми сообщили о повреждении футболиста бразильские СМИ, которые утверждали, что у игрока левой малоберцовой кости. Случился данный инцидент во время матча квалификации Олимпийских игр-2024 Бразилия — Парагвай.
Однако, источник в "Шахтере" заверил, что травма Гомеса не настолько серьезная. Футболист должен вернуться к тренировкам через 2-3 недели.
"Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум", — сказал источник.
При этом в клубе отметили, что более точный диагноз скажут после полного обследования.
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