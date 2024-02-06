Новичок Шахтера получил тяжелую травму в матче за Бразилию, но есть нюанс

Футболист "Шахтера" Марлон Гомес. Фото: AP

Новичок донецкого "Шахтера" Марлон Гомес получил травму в матче за олимпийскую сборную Бразилии. По предварительной информации речь шла о тяжелом повреждении.

Однако в "Шахтере" видят более радужные перспективы, сообщило "ТаТоТаке".

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Отметим, что Гомес 26 января стал игроком "Шахтера". По информации инсайдеров, дончане заплатили за футболиста 12 млн евро + 4 млн евро в качестве бонусов.

Что с Марлоном Гомесом

Первыми сообщили о повреждении футболиста бразильские СМИ, которые утверждали, что у игрока левой малоберцовой кости. Случился данный инцидент во время матча квалификации Олимпийских игр-2024 Бразилия — Парагвай.

Однако, источник в "Шахтере" заверил, что травма Гомеса не настолько серьезная. Футболист должен вернуться к тренировкам через 2-3 недели.

"Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум", — сказал источник.

При этом в клубе отметили, что более точный диагноз скажут после полного обследования.

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