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Новичок Шахтера получил тяжелую травму в матче за Бразилию, но есть нюанс

6 февраля 2024 08:07
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Агабекян Карен
редактор
Новичок Шахтера получил тяжелую травму в матче за Бразилию, но есть нюанс
Футболист "Шахтера" Марлон Гомес. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новичок донецкого "Шахтера" Марлон Гомес получил травму в матче за олимпийскую сборную Бразилии. По предварительной информации речь шла о тяжелом повреждении.

Однако в "Шахтере" видят более радужные перспективы, сообщило "ТаТоТаке".

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Отметим, что Гомес 26 января стал игроком "Шахтера". По информации инсайдеров, дончане заплатили за футболиста 12 млн евро + 4 млн евро в качестве бонусов.

Что с Марлоном Гомесом

Первыми сообщили о повреждении футболиста бразильские СМИ, которые утверждали, что у игрока левой малоберцовой кости. Случился данный инцидент во время матча квалификации Олимпийских игр-2024 Бразилия — Парагвай.

Однако, источник в "Шахтере" заверил, что травма Гомеса не настолько серьезная. Футболист должен вернуться к тренировкам через 2-3 недели.

"Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум", — сказал источник.

При этом в клубе отметили, что более точный диагноз скажут после полного обследования.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

Александр Гвоздик возобновил карьеру и бросил вызов двум российским боксерам.

Бразилия
ФК Шахтер
Олимпиада-2024
травма
Марлон Гомес

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