Шовковский неожиданно отреагировал на третье поражение Динамо на сборах

Александр Шовковский. Фото: Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский "распустил" команду после третьего поражения подряд. Правда, эти неудачные результаты были только в товарищеских матчах, и он просто отпустил отдохнуть на три дня.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо", передает Новини.LIVE.

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Команда из Софии выиграла первый тайм. Голом отличился Галчев. После перерыва киевский клуб не пропустил. Однако восстановить равновесие не удалось. Андриевский не реализовал опасную штрафную площадку в начале второй половины игры.

Победили лишь в одном матче из четырех

Напомним, Динамо стартовало в Турции с двух поражений, команда также проиграла Балкане из Косово (0:2) и варшавской Легии (1:3). Затем последовал разгром Пахтакора (5:1). Таким образом, подопечные Александра Шовковского проиграли 75% матчей на сборе.

Во второй части сборов запланировано еще больше контрольных матчей. Динамо сыграет против Лиепаи, Шкендии, РФШ, Динамо Тбилиси, Петрокуба и Шерифа. Юношеская команда продолжает тренировку. Травмированные игроки — восстановление.

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