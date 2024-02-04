Шовковский неожиданно отреагировал на третье поражение Динамо на сборах
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский "распустил" команду после третьего поражения подряд. Правда, эти неудачные результаты были только в товарищеских матчах, и он просто отпустил отдохнуть на три дня.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо", передает Новини.LIVE.
Киевский клуб завершил первую часть собрания в Турции. Конечной изюминкой на и так неудачном торте стало очередное поражение в спарринге от софийского Левски со счетом 0:1.
Команда из Софии выиграла первый тайм. Голом отличился Галчев. После перерыва киевский клуб не пропустил. Однако восстановить равновесие не удалось. Андриевский не реализовал опасную штрафную площадку в начале второй половины игры.
Победили лишь в одном матче из четырех
Напомним, Динамо стартовало в Турции с двух поражений, команда также проиграла Балкане из Косово (0:2) и варшавской Легии (1:3). Затем последовал разгром Пахтакора (5:1). Таким образом, подопечные Александра Шовковского проиграли 75% матчей на сборе.
Во второй части сборов запланировано еще больше контрольных матчей. Динамо сыграет против Лиепаи, Шкендии, РФШ, Динамо Тбилиси, Петрокуба и Шерифа. Юношеская команда продолжает тренировку. Травмированные игроки — восстановление.
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