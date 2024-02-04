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Шовковський несподівано відреагував на третю поразку Динамо на зборах

4 лютого 2024 13:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шовковський несподівано відреагував на третю поразку Динамо на зборах
Олександр Шовковський. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський "розпустив" команду після третьої поспіль поразки. Щоправда, ці невдалі результати були лише в товариських матчах, та гравців він просто відпустив відпочити на три дні.

Про це повідомив офіційний сайт Динамо, передає Новини.LIVE.

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Київський клуб завершив першу частину зборів у Туреччині. Кінцевою поки що родзинкою на і так невдалому торті стала чергова поразка у спарингу від софійського Левські з рахунком 0:1. 

Команда із Софії виграла перший тайм. Голом відзначився Галчев. Після перерви київський клуб не пропустив. Проте відновити рівновагу не вдалося. Андрієвський не реалізував небезпечний штрафний майданчик на початку другої половини гри. 

Перемогли лише в одному матчі з чотирьох

Нагадаємо, Динамо стартувало у Туреччині з двох поразок, команда також програла Балкані із Косова (0:2) та варшавській Легії (1:3). Потім був розгром Пахтакора (5:1). Таким чином підопічні Олександра Шовковського програли 75% матчів на зборі.

У другій частині зборів заплановано ще більше контрольних матчів. Динамо зіграє проти Лієпаї, Шкендії, РФШ, Динамо Тбілісі, Петрокуба та Шерифа. Юнацька команда продовжує тренування. Травмовані гравці – відновлення.

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Туреччина
Динамо
Андрій Ярмоленко
Олександр Шовковський

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