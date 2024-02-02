Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Барселоне прокомментировали возвращение Гвардиолы в клуб arrow

В Барселоне прокомментировали возвращение Гвардиолы в клуб

2 февраля 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Барселоне прокомментировали возвращение Гвардиолы в клуб
Хосеп Гвардиола и лучшая футболистка 2023 года Айтана Бонмати. Фото: REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является одним из претендентов на пост наставника "Барселоны". Президент каталонского клуба Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возвращении специалиста на "Камп Ноу".

Гвардиола выиграл все трофеи на клубном уровне и с "Барселоной", и с "Манчестер Сити", напоминает Mundo Deportivo

Читайте также:

Контракт 53-летнего Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Каталонский наставник неоднократно говорил, что после завершения срока соглашения хочет либо попробовать силы в одной из сборных, либо немного отдохнуть. 

Гвардиола и Холанд
Гвардиола дает совет Холанну. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Однако после того, как Хави Эрнандес объявил, что в конце сезона досрочно уйдет из "Барселоны", Пепа Гвардиолу стали сватать в каталонский клуб. Он является воспитанником "сине-гранатовых", и в качестве тренера специалист выиграл с "Барсой" две Лиги чемпионов и много других трофеев. 

Возвращение Гвардиолы в "Барселону" 

Хосеп Гвардиола стал одним из кандидатов на тренерский пост в "Барселоне", болельщики которой с воодушевлением восприняли эту информацию. Однако президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта, который когда-то и пригласил Гвардиолу в команду, охладил пыл фанов. 

"У него действует контракт с "Манчестер Сити". Мы это уважаем. "Барселона" не смогла бы себе позволить заплатить за тренера отступные. Гвардиола многое значит для клуба, и мы прислушиваемся к его мнению. О чем-то большем пока говорить не стоит", — рассказал Жоан Лапорта. 

В сезоне 2023/2024 "Барселона" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице. Она отстает от лидера на десять очков. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы. 

Модрич завершает карьеру — стала известна дата

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

спорт
футбол
Барселона
Хосеп Гвардиола
тренер
Жоан Лапорта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме