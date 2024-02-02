В Барселоне прокомментировали возвращение Гвардиолы в клуб

Хосеп Гвардиола и лучшая футболистка 2023 года Айтана Бонмати. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является одним из претендентов на пост наставника "Барселоны". Президент каталонского клуба Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возвращении специалиста на "Камп Ноу".

Гвардиола выиграл все трофеи на клубном уровне и с "Барселоной", и с "Манчестер Сити", напоминает Mundo Deportivo.

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Контракт 53-летнего Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Каталонский наставник неоднократно говорил, что после завершения срока соглашения хочет либо попробовать силы в одной из сборных, либо немного отдохнуть.

Гвардиола дает совет Холанну. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Однако после того, как Хави Эрнандес объявил, что в конце сезона досрочно уйдет из "Барселоны", Пепа Гвардиолу стали сватать в каталонский клуб. Он является воспитанником "сине-гранатовых", и в качестве тренера специалист выиграл с "Барсой" две Лиги чемпионов и много других трофеев.

Возвращение Гвардиолы в "Барселону"

Хосеп Гвардиола стал одним из кандидатов на тренерский пост в "Барселоне", болельщики которой с воодушевлением восприняли эту информацию. Однако президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта, который когда-то и пригласил Гвардиолу в команду, охладил пыл фанов.

"У него действует контракт с "Манчестер Сити". Мы это уважаем. "Барселона" не смогла бы себе позволить заплатить за тренера отступные. Гвардиола многое значит для клуба, и мы прислушиваемся к его мнению. О чем-то большем пока говорить не стоит", — рассказал Жоан Лапорта.

В сезоне 2023/2024 "Барселона" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице. Она отстает от лидера на десять очков.

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