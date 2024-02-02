У Барселоні прокоментували повернення Гвардіоли до клубу

Хосеп Гвардіола та найкраща футболістка 2023 року Айтана Бонматі. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола є одним із претендентів на посаду наставника "Барселони". Президент каталонського клубу Жоан Лапорт прокоментував інформацію про повернення фахівця на "Камп Ноу".

Гвардіола виграв усі трофеї на клубному рівні й з "Барселоною", і з "Манчестер Сіті", нагадує Mundo Deportivo.

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Контракт 53-річного Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року. Каталонський наставник неодноразово говорив, що після завершення терміну угоди хоче або спробувати сили в одній зі збірних, або трохи відпочити.

Гвардіола дає пораду Голанну. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Однак після того, як Хаві Ернандес оголосив, що наприкінці сезону достроково піде з "Барселони", Пепа Гвардіолу почали сватати до каталонського клубу. Він є вихованцем "синьо-гранатових", і як тренер фахівець виграв з "Барсою" дві Ліги чемпіонів та багато інших трофеїв.

Повернення Гвардіоли до "Барселони"

Хосеп Гвардіола став одним із кандидатів на тренерську посаду в "Барселоні", вболівальники якої з натхненням сприйняли цю інформацію. Проте президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта, який колись запросив Гвардіолу в команду, охолодив запал фанів.

"У нього діє контракт з "Манчестер Сіті". Ми це поважаємо. "Барселона" не змогла б собі дозволити заплатити за тренера відступні. Гвардіола багато чого означає для клубу, і ми прислухаємося до його думки. Про щось більше поки говорити не варто", — розповів Жоан Лапорта.

У сезоні 2023/2024 "Барселона" після 22 турів посідає четверте місце у турнірній таблиці. Вона відстає від лідера на десять очок.

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