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Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти

1 лютого 2024 10:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та "Жирони" Віктор Циганков розпочне наступний сезон у новій команді. Керівництво каталонського клубу не перешкоджатиме відходу гравця з команди.

У послугах Циганкова зацікавлено одразу кілька клубів, повідомляє Marca.

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Контракт Віктора Циганкова з каталонською командою чинний до літа 2027 року. Проте українець може змінити клуб набагато швидше. "Жирона" вирішила втримати гравця у складі цієї зими, попри те, що отримала кілька пропозицій щодо його продажу. Проте влітку півзахисник зможе втекти.

Віктор Циганков
Футболісти перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Циганкова з "Жирони"

Каталонці беруть участь у боротьбі за чемпіонський титул іспанської Ла-Ліги. Саме тому "Жирона" не стала нікого продавати під час зимового трансферного вікна. У клубі вважають, що у квітні стане відомо, на що насправді зможе претендувати команда за підсумками сезону. Приблизно водночас стартують переговори щодо трансферів на наступний сезон.

У послугах гравця збірної України, як і раніше, зацікавлена мюнхенська "Баварія", яка готова запропонувати за 26-річного гравця близько 27 млн євро. Також Циганковим цікавиться "Барселона", проте "Жирона" не хотіла продавати хавбека в іншу команду Ла-Ліги.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 17 матчів, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.

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