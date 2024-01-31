Динамо змінить склад — кого продасть київський клуб

Футболісти перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Наприкінці сезону київське "Динамо" відпустить кількох футболістів основного складу. У столичному клубі визнали необхідність відпустити частину гравців, які є лідерами команди.

"Динамо" планує отримати за своїх футболістів великі гроші, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення відпустити одразу кілька відомих футболістів, за яких можна отримати добрі гроші на трансферному ринку. Це відбудеться наприкінці сезону 2023/2024. Частину отриманих коштів столичний клуб витратить на посилення складу, щоб здобути можливість знову боротися за чемпіонський титул в Україні.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто піде з "Динамо"

Головним активом столичного клубу залишається Микола Шапаренко. До травми 25-річним півзахисником збірної України цікавилося багато європейських грандів. Проте навіть зараз ставку на гравця готові зробити італійські "Лаціо" та "Аталанта". "Динамо" готове продати Шапаренка за чотири мільйони євро та відсоток від наступного трансферу.

Олександр Караваєв із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Також київський клуб покине досвідчений Олександр Караваєв. Їм цікавляться клуби з Німеччини та Туреччини. "Динамо" може заробити на цьому трансфері близько півтора мільйона євро.

Чутки пов'язують із відходом з "Динамо" воротаря Георгія Бущана, захисником Дениса Попова та Олександра Тимчика, а також хавбека Володимира Бражка, проте кияни не продаватимуть його найближчим часом.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

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