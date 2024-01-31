Сидорчук забив у Бельгії, але у свої ворота — відео конфузу

Сергій Сидорчук. Фото: twitter.com/SupersubJPL

У рамках 23 туру чемпіонату Бельгії "Вестерло" приймав "Серкль Брюгге". З перших хвилин матчу з'явився на полі український півзахисник господарів Сергій Сидорчук.

"Вестерло" виграв у цьому матчі з рахунком 4:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сидорчук запам'ятався автоголом

Долю матчу було вирішено в перші трохи більше ніж півгодини гри. Спочатку дублем відзначився Гріффін Йоу, потім Ніколас Мадсен та Ромео Вермант зробили рахунок 4:0.

Відразу після четвертого голу Сидорчук розбавив рахунок своїм автоголом. У доданий до матчу час "Серкль Брюгге відзначилися ще одним взяттям воріт — 4:2.

Перемога дозволила "Вестерло" піднятися на 10-те місце у турнірній таблиці, де вони випереджають на один бал "Стандард", у яких матч у запасі.

32-річний Сидорчук цього сезону в Бельгії провів 17 матчів, у яких забив один гол і зробив один асист.

Вестерло — Серкль Брюгге — 4:2

Голи: Йоу, 7, 19, Мадсен, 22, Вермант, 31 — Сидорчук, 33 (авт.), Назіньо, 94

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