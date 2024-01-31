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Сидорчук забил в Бельгии, но в свои ворота — видео конфуза

31 января 2024 06:42
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Агабекян Карен
редактор
Сидорчук забил в Бельгии, но в свои ворота — видео конфуза
Сергей Сидорчук. Фото: twitter.com/SupersubJPL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 23 тура чемпионата Бельгии "Вестерло" принимал "Серкль Брюгге". С первых минут матча появился на поле украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук.

"Вестерло" выиграл в этом матче со счетом 4:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Судьба матча была решена в первые чуть более чем полчаса игры. Сначала дублем отметился Гриффин Йоу, затем Николас Мадсен и Ромео Вермант сделали счет 4:0.

Сразу после четвертого гола Сидорчук разбавил счет своим автоголом. В добавленное к матчу время "Серкль Брюгге отметились еще одним взятием ворот — 4:2.

Победа позволила "Вестерло" подняться на 10-е место в турнирной таблице, где они опережают на один балл "Стандард", у которых матч в запасе.

32-летний Сидорчук в нынешнем сезоне в Бельгии провел 17 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Вестерло — Серкль Брюгге — 4:2

Голы: Йоу, 7, 19, Мадсен, 22, Вермант, 31 — Сидорчук, 33 (авт.), Назиньо, 94

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футбол
Бельгия
Сергей Сидорчук
украинские легионеры (футбол)
Вестерло

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