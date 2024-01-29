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Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови

29 січня 2024 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови
Мудрик тікає від захисників "Престону". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик розпочне наступний сезон в іншому клубі. Молодому футболістові доведеться навіть змінити чемпіонат.

Мудриком цікавляться одразу кілька відомих клубів, повідомляє Daily Mail.

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Влітку 2024 року лондонський "Челсі" чекає на чергову перебудову складу. Британські таблоїди стверджують, що у команді знову зміниться тренерський штаб. Маурісіо Почеттіно не переконав керівництво клубу в тому, що здатний поставити "синім" впевнену гру, з якою вони претендували б на чемпіонський титул.

Михайло Мудрік
Мудрик на розминці "Челсі". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Де продовжить кар'єру Мудрик

За прогресом 23-річного українського футболіста стежать дортмундська "Боруссія" та міланський "Інтер". Але якщо німці хочуть взяти Мудрика в оренду, то нерадзуррі націлені на повноцінний трансфер Михайла. Італійці розраховують на те, що вартість гравця знизиться щонайменше до 50 млн, і "Челсі" погодиться продати вінгера, щоб покрити частину своїх збитків.

Керівництво "синіх" може погодитись продати гравця, якщо він не знадобиться новому тренерському штабу англійської команди. Поки не відомо, що може очолити "Челсі" після відставки Маурісіо Почеттіно.

Після 21 поєдинку "сині" посідають дев'яте місце у турнірній таблиці. Михайло Мудрик зіграв цього сезону 23 матчі у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, "Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін. 

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