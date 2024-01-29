Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Артета піде з Арсенала наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб arrow

Артета піде з Арсенала наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб

29 січня 2024 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артета піде з Арсенала наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб
Мікель Артета під час матчу "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" також може залишитися без головного тренера наприкінці сезону. З'явилися чутки про достроковий вихід з клубу Мікеля Артети.

Наставник "канонірів" вирішив наслідувати приклад Юргена Клоппа, повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Мікель Артета офіційно не заявляв про бажання піти з "Арсенала", проте з'явилися чутки про його дострокове звільнення з лондонського клубу за підсумками цього сезону. Контракт іспанського фахівця діє до літа 2025 року, проте 41-річний наставник вирішив спробувати сили в іншому клубі.

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес у "Барселоні". Фото: REUTERS/Vincent West

Куди піде Мікель Артета

Згідно з версією іспанських журналістів, головний тренер "Арсенала" перейде до каталонської "Барселони". Це не чужий клуб для Мікеля Артети. Він є вихованцем "синьо-гранатових" і виступав на "Камп Ноу" як футболіст кілька років до відходу в шотландський "Рейнджерс" у 2002 році.

Журналісти повідомляють, що президент "Барселони" Жоан Лапорта надасть Мікелю Артеті повну свободу дій у команді. Каталонський клуб не може дозволити собі активну трансферну кампанію, проте Артета має ідеї, які допоможуть "синьо-гранатовим" повернутися на шлях перемог.

Цьогорічний тренер "Барселони" Хаві Ернандес піде з клубу влітку 2024 року. Наставник, який виграв із командою іспанську Ла-Лігу минулого сезону, відмовиться від восьми мільйонів євро. Його майбутнє поки що невідоме.

Нагадаємо, Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ. 

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера

спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
Арсенал
Мікель Артета
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі