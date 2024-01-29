Артета піде з Арсенала наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб

Мікель Артета під час матчу "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонський "Арсенал" також може залишитися без головного тренера наприкінці сезону. З'явилися чутки про достроковий вихід з клубу Мікеля Артети.

Наставник "канонірів" вирішив наслідувати приклад Юргена Клоппа, повідомляє Sport.es.

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Мікель Артета офіційно не заявляв про бажання піти з "Арсенала", проте з'явилися чутки про його дострокове звільнення з лондонського клубу за підсумками цього сезону. Контракт іспанського фахівця діє до літа 2025 року, проте 41-річний наставник вирішив спробувати сили в іншому клубі.

Хаві Ернандес у "Барселоні". Фото: REUTERS/Vincent West

Куди піде Мікель Артета

Згідно з версією іспанських журналістів, головний тренер "Арсенала" перейде до каталонської "Барселони". Це не чужий клуб для Мікеля Артети. Він є вихованцем "синьо-гранатових" і виступав на "Камп Ноу" як футболіст кілька років до відходу в шотландський "Рейнджерс" у 2002 році.

Журналісти повідомляють, що президент "Барселони" Жоан Лапорта надасть Мікелю Артеті повну свободу дій у команді. Каталонський клуб не може дозволити собі активну трансферну кампанію, проте Артета має ідеї, які допоможуть "синьо-гранатовим" повернутися на шлях перемог.

Цьогорічний тренер "Барселони" Хаві Ернандес піде з клубу влітку 2024 року. Наставник, який виграв із командою іспанську Ла-Лігу минулого сезону, відмовиться від восьми мільйонів євро. Його майбутнє поки що невідоме.

Нагадаємо, Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

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