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Клопп очолить Баварію — Ноєр назвав причину

29 січня 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп очолить Баварію — Ноєр назвав причину
Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп піде з клубу влітку цього року. У "Баварії" не сумніваються, що він очолить саме цю команду.

Воротар чемпіонів Німеччини Мануель Ноєр розповів про мотивацію Юргена Клоппа в інтерв'ю Bild.

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Юрген Клопп збирається витратити наступний сезон на відпочинок, щоб "зарядити батарейки" і за півтора року повернутися до активної роботи з новими силами. Проте кілька відомих клубів готові запропонувати німецькому фахівцеві контракт уже влітку цього року. Серед них опинилася і "Баварія".

Мануель Нойєр
Мануель Ноєр відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Клопп переїде до Мюнхена

Голкіпер "Баварії" та збірної Німеччини Мануель Ноєр не сумнівається в тому, що Юрген Клопп досягне успіху на "Альянц Арені". На думку досвідченого футболіста, такий крок став би серйозним посиленням для мюнхенців та вивів би команду на новий рівень.

"Клопп має авторитет, який змушує будь-якого футболіста прислухатися до його думки. Він є відомим, досвідченим і кваліфікованим наставником. Клубу є що запропонувати тренеру. Це буде ідеальний союз.

Не знаю, чи робитиме він перерву в кар'єрі, але команда в будь-якому випадку прийме його з розкритими обіймами. Не так багато у світі таких наставників. Тим більше йдеться про німецького фахівця. Я можу уявити, що якось він тренуватиме "Баварію", — розповів Мануель Ноєр.

Нагадаємо, Клопп влітку очолить легендарний клуб з Іспанії. 

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ. 

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спорт
футбол
Баварія
Юрген Клопп
Мануель Ноєр
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