Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ

Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: сторінка Шевченка в Instagram

Після призначення Андрія Шевченка президентом Української асоціації футболу в організації відбулися великі зміни. Здебільшого вони стосувалися кадрових рішень.

Таким чином УАФ залишили близькі до колишнього керівника віцепрезиденти, повідомив портал Sport.ua.

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25 січня на позачерговому Конгресі УАФ одним із трьох нових віцепрезидентів став головний тренер національної збірної Сергій Ребров.

По центру сидять Дем'яненко, Протасов та Михайличенко. Фото: УАФ

В УАФ позбулися легенд

В асоціації за час каденції Павелка привели на посади віцепрезидентів легендарних у минулому українських футболістів Анатолія Дем'яненка, Олега Протасова та Олексія Михайличенка.

Троє цих функціонерів після 25 січня отримали грошовий розрахунок, вихідну допомогу та трудові книжки.

Можливо, що після звільнення всі троє згадають про свої тренерські ліцензії та повернуться до близького до себе ремесла.

Зазначимо, що Шевченко після приходу до УАФ скоротив кількість віцепрезидентів дл трьох та членів Виконкому організації.

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