Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков
Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать проведение товарищеского матча в Москве с участием звезд мирового футбола. Речь идет об иностранных футболистах, которые уже завершили карьеру.
В РФС подтвердили участие в поединке бывших игроков "Челси", "Барселоны", "МЮ" и других клубов, сообщают местные СМИ.
В России анонсировали проведение выставочного товарищеского турнира под названием "Кубок легенд". В первенстве сыграют несколько команд с бывшими звездами российского и мирового футбола.
Кто приедет на Кубок легенд
РФС уже подтвердил участие в турнире как минимум восьми игроков, которые в недавнем прошлом были звездами мирового футбола. И если согласие приехать Александра Глеба ("Арсенал", "Барселона"), который лоялен режиму Лукашенко в Беларуси, еще можно объяснить, то к остальным футболистам есть вопросы.
Список звезд турнира
- Вильям Галлас ("Челси", "Арсенал");
- Рикарду Куарежма ("Барселона");
- Флоран Малуда ("Челси");
- Георгиос Карагунис (сборная Греции);
- Нуну Гомеш ("Манчестер Юнайтед");
- Дуглас Майкон ("Интер");
- Себастьян Фрей ("Парма").
Все игроки получат солидное вознаграждение за участие в "Кубке легенд". Впрочем, ни один из этих футболистов еще не подтвердил участие в матчах.
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