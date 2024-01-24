Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков

Вильям Галлас на стадионе "Челси". Фото: instagram.com/wgallas13/

Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать проведение товарищеского матча в Москве с участием звезд мирового футбола. Речь идет об иностранных футболистах, которые уже завершили карьеру.

В РФС подтвердили участие в поединке бывших игроков "Челси", "Барселоны", "МЮ" и других клубов, сообщают местные СМИ.

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Рикарду Куарежма в "Бешикташе". Фото: instagram.com/ricardoquaresmaoficial/

Кто приедет на Кубок легенд

РФС уже подтвердил участие в турнире как минимум восьми игроков, которые в недавнем прошлом были звездами мирового футбола. И если согласие приехать Александра Глеба ("Арсенал", "Барселона"), который лоялен режиму Лукашенко в Беларуси, еще можно объяснить, то к остальным футболистам есть вопросы.

Список звезд турнира

Вильям Галлас ("Челси", "Арсенал");

Рикарду Куарежма ("Барселона");

Флоран Малуда ("Челси");

Георгиос Карагунис (сборная Греции);

Нуну Гомеш ("Манчестер Юнайтед");

Дуглас Майкон ("Интер");

Себастьян Фрей ("Парма").

Все игроки получат солидное вознаграждение за участие в "Кубке легенд". Впрочем, ни один из этих футболистов еще не подтвердил участие в матчах.

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