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Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков

24 января 2024 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков
Вильям Галлас на стадионе "Челси". Фото: instagram.com/wgallas13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать проведение товарищеского матча в Москве с участием звезд мирового футбола. Речь идет об иностранных футболистах, которые уже завершили карьеру. 

В РФС подтвердили участие в поединке бывших игроков "Челси", "Барселоны", "МЮ" и других клубов, сообщают местные СМИ. 

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В России анонсировали проведение выставочного товарищеского турнира под названием "Кубок легенд". В первенстве сыграют несколько команд с бывшими звездами российского и мирового футбола. 

Рикарду Куарежма
Рикарду Куарежма в "Бешикташе". Фото: instagram.com/ricardoquaresmaoficial/

Кто приедет на Кубок легенд 

РФС уже подтвердил участие в турнире как минимум восьми игроков, которые в недавнем прошлом были звездами мирового футбола. И если согласие приехать Александра Глеба ("Арсенал", "Барселона"), который лоялен режиму Лукашенко в Беларуси, еще можно объяснить, то к остальным футболистам есть вопросы. 

Список звезд турнира 

  • Вильям Галлас ("Челси", "Арсенал");
  • Рикарду Куарежма ("Барселона"); 
  • Флоран Малуда ("Челси");
  • Георгиос Карагунис (сборная Греции); 
  • Нуну Гомеш ("Манчестер Юнайтед"); 
  • Дуглас Майкон ("Интер"); 
  • Себастьян Фрей ("Парма"). 

Все игроки получат солидное вознаграждение за участие в "Кубке легенд". Впрочем, ни один из этих футболистов еще не подтвердил участие в матчах. 

Напомним, "Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

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