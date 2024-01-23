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Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

23 января 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере
Лунин в составе "Реала" перед матчем. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял решение уйти из испанского клуба. У него есть как минимум два варианта продолжения карьеры. 

Лунин стал трансферной целью многие европейских грандов, сообщает Marca

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" завершится летом 2025 года. Однако украинец может уехать их Мадрида на год раньше, поскольку голкипера не устраивает перспектива быть запасных игроком "королевского клуба". 

Андрей Лунин
Лунин пропускает гол от Мораты. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Лунина в другой клуб 

Украинец согласен остаться на "Сантьяго Бернабеу" только при условии, что именно он будет выходить на поле в основном составе. В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провел много уверенных матчей в составе "Реала", однако наставник команды Карло Анчелотти все еще не видит в украинце основного голкипера команды. 

Андрей Лунин
Лунин снимает мяч с головы соперника. Фото: REUTERS/Susana Vera

Однако игра Андрея Лунина в этом сезоне стали причиной того, что многие европейские клубы, которые готовы предложить украинцу выгодный контракт. Наиболее серьезный интерес проявляют английский "Манчестер Юнайтед", который летом постарается заполучить Лунина, и мюнхенская "Бавария". 

Среди других клубов, которые заинтересованы в 24-летнем украинце, называют итальянские "Интер" и "Ювентус", лондонский "Челси" и французский "Монако". 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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