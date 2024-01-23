Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Лунин в составе "Реала" перед матчем. Фото: REUTERS/Juan Medina

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял решение уйти из испанского клуба. У него есть как минимум два варианта продолжения карьеры.

Лунин стал трансферной целью многие европейских грандов, сообщает Marca.

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Лунин пропускает гол от Мораты. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Лунина в другой клуб

Украинец согласен остаться на "Сантьяго Бернабеу" только при условии, что именно он будет выходить на поле в основном составе. В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провел много уверенных матчей в составе "Реала", однако наставник команды Карло Анчелотти все еще не видит в украинце основного голкипера команды.

Лунин снимает мяч с головы соперника. Фото: REUTERS/Susana Vera

Однако игра Андрея Лунина в этом сезоне стали причиной того, что многие европейские клубы, которые готовы предложить украинцу выгодный контракт. Наиболее серьезный интерес проявляют английский "Манчестер Юнайтед", который летом постарается заполучить Лунина, и мюнхенская "Бавария".

Среди других клубов, которые заинтересованы в 24-летнем украинце, называют итальянские "Интер" и "Ювентус", лондонский "Челси" и французский "Монако".

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