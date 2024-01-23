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Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

23 січня 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер
Лунін у складі "Реала" перед матчем. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін вирішив піти з іспанського клубу. Він має як мінімум два варіанти продовження кар'єри.

Лунін став трансферним пріоритетом багатьох європейських грандів, повідомляє Marca.

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Контракт Андрія Луніна із "Реалом" завершиться влітку 2025 року. Проте українець може виїхати з Мадрида на рік раніше, оскільки голкіпера не влаштовує перспектива бути запасним гравцем "королівського клубу".

Андрій Лунін
Лунін пропускає гол від Морати. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Луніна до іншого клубу

Українець згоден залишитися на "Сантьяго Бернабеу" лише за умови, що саме він виходитиме на поле в основному складі. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів багато впевнених матчів у складі "Реала", проте наставник команди Карло Анчелотті все ще не бачить в українці основного голкіпера команди.

Андрій Лунін
Лунін знімає м'яч із голови суперника. Фото: REUTERS/Susana Vera

Проте гра Андрія Луніна цього сезону стала причиною того, що багато європейських клубів, які готові запропонувати українцеві вигідний контракт. Найбільш серйозний інтерес виявляють англійський "Манчестер Юнайтед", який влітку намагатиметься отримати Луніна, і мюнхенська "Баварія".

Серед інших клубів, які зацікавлені у 24-річному українці, називають італійські "Інтер" та "Ювентус", лондонський "Челсі" та французький "Монако".

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Андрій Лунін

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