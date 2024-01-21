Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії

Кандидат в президенты УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Майбутній глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко дізнався ім’я одного зі своїх віцепрезидентів. Ним став його колишній партнер по "Динамо" та збірній України.

Віцепрезидентом УАФ стане легенда "Динамо" Олег Лужний, повідомив Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, невідомо, чи Шевченку сподобається возз'єднання з Лужним, оскільки того призначать за квотою авторитетної Львівської асоціації футболу.

"Олег Лужний. Львівська квота віцепрезидентів УАФ нового очільника. Легендарні партнери по "Динамо" 90-х знову разом", — сказав Лужний.

Зазначимо, що рішення про призначення Лужного могло бути ухвалено під час візиту кандидата у президенти УАФ до Львова, де відбулася зустріч з главами обласних осередків у Західній Україні.

Після візиту до Львова Шевченко відвідав Харків, де зустрівся з керівником області Олегом Синєгубовим.

Додамо що стосовно інших віцепрезидентів наразі немає жодної інформації.

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