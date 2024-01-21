Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії arrow

Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії

21 січня 2024 17:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії
Кандидат в президенты УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Майбутній глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко дізнався ім’я одного зі своїх віцепрезидентів. Ним став його колишній партнер по "Динамо" та збірній України.

Віцепрезидентом УАФ стане легенда "Динамо" Олег Лужний, повідомив Динамо Київ Inside.

Читайте також:
Динамо Киев
Лужний та Шевченко стоять разом крайніми праворуч. Фото: Google

Шевченко повернув свого капітана

За інформацією джерела, невідомо, чи Шевченку сподобається возз'єднання з Лужним, оскільки того призначать за квотою авторитетної Львівської асоціації футболу.

"Олег Лужний. Львівська квота віцепрезидентів УАФ нового очільника. Легендарні партнери по "Динамо" 90-х знову разом", — сказав Лужний.

Зазначимо, що рішення про призначення Лужного могло бути ухвалено під час візиту кандидата у президенти УАФ до Львова, де відбулася зустріч з главами обласних осередків у Західній Україні.

Після візиту до Львова Шевченко відвідав Харків, де зустрівся з керівником області Олегом Синєгубовим.

Додамо що стосовно інших віцепрезидентів наразі немає жодної інформації.

Нагадаємо, Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про рішення лідера "Дніпра-1" піти з клубу.

Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером "Красавою" — що відомо.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіком".

Артем Мілевський порадив Андрію Луніну варіант продовження кар'єри — чи залишати "Реал".

футбол
Андрій Шевченко
Динамо
УАФ
Олег Лужний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

8 січня 2024

06:40 Скільки коштує 1 г золота в Україні — ціна на дорогоцінні метали у січні

Актуальне по темі