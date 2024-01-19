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Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з Атлетіко

19 січня 2024 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з Атлетіко
Андрій Лунін із м'ячем. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про гру Андрія Луніна у матчі Кубка Іспанії з мадридським "Атлетіко". Воротар "королівського клубу" і збірної України припустився кількох результативних помилок.

"Реал" програв "Атлетіко" з рахунком 2:4 і вибув із турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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Андрій Лунін
Андрій Лунін бореться із Саулем. Фото: REUTERS/Susana Vera

Хто сказав Анчелотті про Луніна

Головний тренер "королівського клубу" заявив, що не прийматиме жодних рішень відразу після поєдинку з "Атлетико". Йому необхідно ретельно проаналізувати перебіг матчу після того, як охолонуть емоції.

Карло Анчелотті заявив, що "Реал" контролював хід зустрічі, а головна помилка полягала у бажанні футболістів "форсувати" матч і забити супернику якнайбільше голів.

"Не можна виділити когось одного і звалити на нього тягар відповідальності за результат. Це була колективна помилка юності. Коли гра під твоїм контролем, іноді важливо зберігати спокій", — заявив Карло Анчелотті.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Атлетико Мадрид
Карло Анчелотті

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