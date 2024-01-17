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Арсенал хоче замінити Зінченка зірковим футболістом

17 січня 2024 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал хоче замінити Зінченка зірковим футболістом
"Каноніри" на розминці перед матчем Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко отримає шанс продовжити кар'єру в іншому закордонному чемпіонаті. Він може стати частиною угоди щодо трансферу на "Емірейтс" зірки збірної Німеччини.

Зінченко перестає бути незамінним футболістом для "Арсенала", повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розраховує на солідне посилення складу у літнє міжсезоння. "Арсенал" може витратити понад 200 млн євро на нових футболістів. Проте є й гравці, які покинуть Лондон. Одним із них є віцекапітан збірної України. 

Олександр Зінченко
Зінченко спостерігає за Кудусом. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куди піде Зінченко

Олександр Зінченко в нинішньому сезоні неодноразово припускався помилок, через які "Арсенал" втрачав очки. Футболіст став рідше виходити на поле в основному складі. Журналісти заявляють, що наприкінці сезону Зінченко покине "Арсенал".

Лондонці готові долучитися до боротьби за Лероя Сане, контракт якого з "Баварією" спливає влітку 2025 року. Вінгера збірної Німеччини хоче перехопити мадридський "Реал", а боротися за футболіста буде і "Арсенал".

"Каноніри" готові запропонувати "Баварії" 50 млн євро та Олександра Зінченка заради того, щоб повернути 28-річного Лероя Сане до англійської Прем'єр-ліги. У сезоні 2023/2024 українець зіграв за "Арсенал" 24 матчі у всіх турнірах, забив гол та зробив результативну передачу.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

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