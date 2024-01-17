Арсенал хоче замінити Зінченка зірковим футболістом
Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко отримає шанс продовжити кар'єру в іншому закордонному чемпіонаті. Він може стати частиною угоди щодо трансферу на "Емірейтс" зірки збірної Німеччини.
Зінченко перестає бути незамінним футболістом для "Арсенала", повідомляє Daily Mail.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розраховує на солідне посилення складу у літнє міжсезоння. "Арсенал" може витратити понад 200 млн євро на нових футболістів. Проте є й гравці, які покинуть Лондон. Одним із них є віцекапітан збірної України.
Куди піде Зінченко
Олександр Зінченко в нинішньому сезоні неодноразово припускався помилок, через які "Арсенал" втрачав очки. Футболіст став рідше виходити на поле в основному складі. Журналісти заявляють, що наприкінці сезону Зінченко покине "Арсенал".
Лондонці готові долучитися до боротьби за Лероя Сане, контракт якого з "Баварією" спливає влітку 2025 року. Вінгера збірної Німеччини хоче перехопити мадридський "Реал", а боротися за футболіста буде і "Арсенал".
"Каноніри" готові запропонувати "Баварії" 50 млн євро та Олександра Зінченка заради того, щоб повернути 28-річного Лероя Сане до англійської Прем'єр-ліги. У сезоні 2023/2024 українець зіграв за "Арсенал" 24 матчі у всіх турнірах, забив гол та зробив результативну передачу.
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